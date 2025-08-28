Calcio, Ceriale. Battuto il Borghetto nell'ultimo test. Mambrin: "Contro la Baia sarà una gara difficile, ma il nostro obiettivo è il campionato" (VIDEO)

La partita con la Baia Alassio Auxilium di Coppa Italia è ormai dietro l'angolo e il Ceriale per chiudere la propria marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali ha scelto di disputare il canonico test infrasettimanale contro il Borghetto.

La vittoria è andata ai biancoblu per quattro reti a zero, con i gol di Molina, G. Beluffi, Ghigliazza e Andreetto.



Le dichiarazioni post partita di mister Mambrin:



Le formazioni schierate nei tre tempi

Primo: Martinetti, Miranda, Barone D'Aiuto, Guaraglia, Gaudino, Minazzo, Franco, Renda, Bonifazio, Destito.

Secondo: Gallo, Miranda, Brancatelli, Andreetto, Trincheri, Guaraglia, Beluffi L, Shpuza, Renda (Molina), Beluffi G, Mariani.

Terzo: Martinetti, Mangiavillano, Brancatelli (Calandrino), Andreetto, Enrico, Shpuza (Oliva), Beluffi L, Ghillino, Molina (Grillo), Pierotello, Ghigliazza.



Formazioni Borghetto

Scarcelli, Paradisi, Sabia, Di Leo, Menzio, Patitucci, Gatto, Gattuso, Vignone, Guga, Frazzetto.

Falletti, Pazos, Benerecetti, Sara, Furnari, Isabella, Cabiati, Pianese, Fruzzetti, Rimassa, Pilloni.