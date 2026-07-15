Tennistavolo | Buoni riscontri per il TT. Savona al 50° Meeting Sanremo Open Italia (Foto)

Proseguono le iniziative dedicate al 50° anniversario di fondazione (1976-2026) dell'A.S.D.T.T. Regina Sanremo - Taggia - Imperia. Nell'ambito delle celebrazioni, il Polo Sportivo Mercato Fiori Armea Bussana di Sanremo ha ospitato il 50° Meeting Sanremo Open Italia – Trofeo Queen Riviera Fiori Liguria, tradizionale appuntamento estivo dedicato al tennistavolo.

La direzione gare e il presidente Raffaele Regina hanno rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale di Sanremo per il sostegno all'iniziativa, sottolineando l'importanza di offrire nuove opportunità di promozione al tennistavolo, disciplina olimpica dal 1988.

La manifestazione, disputata nel corso dello scorso fine settimana, ha richiamato una sessantina di pongisti provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia. A dirigere le competizioni è stato il giudice arbitro piemontese Gianbeppe Cuatto.

Tra i protagonisti del torneo si sono messi in evidenza i giovani Tommaso Trucco del T.T. Savona, classe 2014, ed Emanuele Carozzi del T.T. Nerviano (Milano), classe 2012, indicati dagli organizzatori come promettenti talenti del movimento pongistico.



Questi i risultati delle gare in programma.

Nella Coppa Davis Maschile si sono imposti Maurizio Negro del Piossasco e Massimo Bracco del Bordighera. Al secondo posto Leonardo Staita e Pasquale Perna del T.T. Victoria Genova, terzi Alessandro Repetto del T.T. Gasp Moncalieri e Matteo Cichero del T.T. Regina Sanremo Imperia, mentre la quarta posizione è andata ad Alessandro Verri e Fabio Vaccargiu del T.T. Victoria Genova.

Nel Singolare di 6ª Categoria il successo è andato a Tommaso Trucco del T.T. Savona, davanti a Emanuele Carozzi del T.T. Nerviano. Terzo posto per Andrea Caviglia del T.T. Savona e quarto per Omero Ferrante del T.T. Regina Sanremo Taggia.

Nel Singolare Over 50 Assoluto ha conquistato il primo posto Maurizio Negro del T.T. Sial Piossasco, seguito da Pasquale Perna del T.T. Victoria Genova. Sul terzo gradino del podio Vitale Traina della Sisport SpA Torino, davanti al compagno di squadra Primo Bellone, quarto classificato.