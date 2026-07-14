Golf | Il movimento paralimpico al centro di una tavola rotonda al Golf Club Sant'Anna

Giovedì 17 luglio, alle 17:30, il Golf Club Genova – Sant'Anna ospiterà la tavola rotonda "Lo Sport Paralimpico: storia e storie che migliorano la società", evento inserito nel programma dell'European Team Championship for Golfers with Disability 2026.

L'incontro, moderato dal giornalista Roberto Rasia, vedrà la partecipazione di esperti del settore sanitario, tecnici, ricercatori e atleti paralimpici per approfondire il contributo dello sport all'inclusione e alla qualità della vita.

L'appuntamento accompagnerà il Campionato Europeo a Squadre di golf paralimpico, in programma dal 16 al 18 luglio, che porterà sui campi del circolo genovese le principali nazionali europee della disciplina.

La partecipazione alla tavola rotonda è gratuita; per informazioni e iscrizioni è possibile contattare drliguria@federgolfliguria.it