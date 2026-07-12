Bocciofila Savonese | Manzani e Berta firmano il primo Trofeo Giacomo Vallarino “Marcian”

È andata alla Bocciofila Savonese la prima edizione del Trofeo Giacomo Vallarino “Marcian”, appuntamento che ha richiamato sui campi della Polisportiva San Nazario numerosi appassionati della specialità.

A regalare il primo successo nella storia della manifestazione è stata la formazione composta da Maurizio Berta e Giancarlo Manzani. La coppia del club di via Famagosta ha raggiunto la finale e ha avuto la meglio sul duo dello Stella Corona formato da Gino Terribile e Piero Orru, conquistando così il gradino più alto del podio.

La giornata di gare si è svolta sotto la direzione di Vittorio Piccone e Massimo Perata, incaricati di seguire tutte le fasi della competizione. Un momento particolarmente significativo è stato quello della consegna dei riconoscimenti, con i premi di rappresentanza offerti da Elena Pichierri, già atleta di livello nel pattinaggio corsa e nipote di Giacomo Vallarino, al quale è stata dedicata la manifestazione.

Archiviato il primo Trofeo “Marcian”, il movimento bocciofilo si prepara a un nuovo appuntamento. Oggi, sui campi della Bocciofila Andora di via Marco Polo, prenderà il via alle 8.30 il Memorial Gianna, gara a poule a coppie riservata alla categoria N. Sono 17 le formazioni iscritte alla competizione.