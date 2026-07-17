Altarese. Una conferma e un arrivo. Zunino per la difesa, l'attacco sarà ancora guidato da Gabriele Romano

Continuano ad arrivare novità dal quartier generale dell'Altarese.
In attacco vestirà ancora la maglia giallorossa Gabriele Romano, protagonista dell'ultimo campionato con un rendimento di assoluto livello. L'attaccante albisolese ha infatti rinnovato il proprio accordo con il club dopo aver realizzato 11 reti in 19 presenze, tutte su azione.
Novità invece per la difesa, dove approda Alessandro Zunino. Il classe 2006 arriva dall'Albissole, formazione con cui ha conquistato la vittoria del campionato di Promozione nella scorsa stagione. Difensore mancino, ritroverà all'Altarese due ex compagni di squadra, Apicella e Iadanza, con i quali condividerà questa nuova esperienza nel cuore della Val Bormida.