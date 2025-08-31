Calcio. La fiammata di Arras decide Vado - Sanremese: rossoblu al secondo turno di Coppa, eliminati i matuziani

VADO - SANREMESE 1-0 (64' Arras)
50' FINISCE QUA! IL VADO VINCE 1-0 E AVANZA NEL TABELLONE DI COPPA
47' forcing Sanremese, la squadra di Moro protesta per un tocco di mano in area rossoblu. Volpi lascia correre
45' saranno cinque i minuti di recupero
43' Vita duro su Andreis, ammonito
40' Andreis viene lasciato libero dalla difesa del Vado, l'ex giocatore dell'Albenga viene però stoppato al momento del tiro
35' torna al 3-5-2 Roselli, in campo Pastorino per Arras. Buona prova dell'attaccante rossoblu
31' ammonito Cavaliere
31' punizione dal limite per la Sanremese, sfera deviata dalla barriera, proteste matuziane per un tocco di mano
30' ammonito Bondioli
24' nuova occasione Vado, punizione sul lato corto dell'area, Vita sul fronte opposto calcia a rete, Barwuah respinge involontariamente la sfera
22' cambio Sanremese, fuori Moreo per Santanocito
19' IL VADO E' IN VANTAGGIO! ARRAS! LANCIO DALLE RETROVIE ROSSOBLU, GIOCO DI SPONDE E DESTRO INCROCIATO DI ARRAS SUL PALO LUNGO. ROSSOBLU SUPER ESSENZIALI NEL PROPRIO SVILUPPO. Pagano subito i campi del tecnico
15' Vado sottotono in questa ripresa, Roselli si gioca le carte Vita, Pisanu e Barwuah. Escono Gulinelli, Abonckelet e Raffini. Roselli passa al 3-4-3
14' ammonito Saltarelli
12' cambio Sanremese, l'ingauno Andreis in campo al posto proprio di Osuji
10' prima azione pulita del match, piattone di Osuji che sembra destinato in posta, Bellocci mette in mostra una delle sue parate basse che tanto sono state fruttuose nella passata stagione. Grande intervento dell'estremo rossoblu
6' intervento in ritardo di Bregliano su Arras, simpatico il siparietto tra i due giocatori
4' risponde subito il Vado. Il piattone del neoentrato De Rinaldis viene contrato sul più bello, la palla si impenna e arriva sui piedi di Arras, l'assist per Raffini è però orientato troppo sul corpo del centravanti per poterlo tramutare in gol
3' prova a cambiare ritmo la Sanremese, Moreo non intercetta per poco un cross proveniente dalla fascia sinistra
1' si ricomincia, subito un cambio per il Vado. Fuori Ciccone, in campo l'ex Oltrepo De Rinaldis
SECONDO TEMPO
47' termina la prima frazione dopo due minuti di recupero, frazione battagliata ma con poca qualità
40' scambio di opinioni non proprio amichevole tra Gulinelli e Djorkaeff, interviene l'arbitro Volpi
34' rischia la Sanremese in prima impostazione, Abonckelet non sfrutta però l'occasione
31' Il Vado esce bene nella zona tra Djorkaeff e Zagarese sviluppando l'azione sulla corsia destra. Rovesciata finale di Arras, tentativo coraggioso, ma applausi dal Chittolina
24' Moreo in ritardo su Arras, la punta vadese non gradisce
21' Moro furioso con Moreo: "Alla prossima esci!", il tecnico ha anche mandato a scaldare un componente della panchina biancazzurra
20' rispetto a quanto visto nelle precedenti uscite la Sanremese pressa meno, distanze ancora da trovare per i matuziani
16' Arras lavora alle spalle della linea della Sanremese, destro sul primo palo deviato in corner da Gattuso
11' opportunità simile per Ciccone da posizione decentrata, esito quasi identico
7' punizione dal limite Sanremese, Cavaliere va in verticale, senza però alcuna misura
6' nessuna sorpresa sul fronte tattico, 3-5-2 per il Vado, 4-3-3 per i matuziani
4' taglio di Ciccone a favorire l'inserimento di Arras, pallone leggermente lungo per innescare il numero 7 rossoblu
1' si parte!
PRIMO TEMPO
VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll
A disposizione: Viganò, Pisanu, Vita, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah
Allenatore: Roselli
SANREMESE: Gattuso, Cavaliere, Bouable, Bregliano, Garcia, Cepele, Sambou, Osuji, Moreo, Djorkaeff, Zagarese.
A disposizione: Bohli, Di Fino, Falcone, Aceto, Gonella, Santanocito, Cipriani, Nervino, Andreis
Allenatore: Moro
Arbitro: Volpi di La Spezia
Assistenti: Lo Giudice di Asti e Salinelli di Genova