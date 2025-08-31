 / Calcio

Calcio. La fiammata di Arras decide Vado - Sanremese: rossoblu al secondo turno di Coppa, eliminati i matuziani

Gara equilibrata al Chittolina, decide il gol della punta sarda. Gli ospiti recriminano per la grande parata di Bellocci su Osuji

Davide Arras, autore del gol partita

VADO - SANREMESE 1-0 (64' Arras)
 

50' FINISCE QUA! IL VADO VINCE 1-0 E AVANZA NEL TABELLONE DI COPPA

47' forcing Sanremese, la squadra di Moro protesta per un tocco di mano in area rossoblu. Volpi lascia correre

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' Vita duro su Andreis, ammonito

40' Andreis viene lasciato libero dalla difesa del Vado, l'ex giocatore dell'Albenga viene però stoppato al momento del tiro

35' torna al 3-5-2 Roselli, in campo Pastorino per Arras. Buona prova dell'attaccante rossoblu

31' ammonito Cavaliere

31' punizione dal limite per la Sanremese, sfera deviata dalla barriera, proteste matuziane per un tocco di mano

30' ammonito Bondioli

24' nuova occasione Vado, punizione sul lato corto dell'area, Vita sul fronte opposto calcia a rete, Barwuah respinge involontariamente la sfera

22' cambio Sanremese, fuori Moreo per Santanocito

19' IL VADO E' IN VANTAGGIO! ARRAS! LANCIO DALLE RETROVIE ROSSOBLU, GIOCO DI SPONDE E DESTRO INCROCIATO DI ARRAS SUL PALO LUNGO. ROSSOBLU SUPER ESSENZIALI NEL PROPRIO SVILUPPO. Pagano subito i campi del tecnico

15' Vado sottotono in questa ripresa, Roselli si gioca le carte Vita, Pisanu e Barwuah. Escono Gulinelli, Abonckelet e Raffini. Roselli passa al 3-4-3

14' ammonito Saltarelli

12' cambio Sanremese, l'ingauno Andreis in campo al posto proprio di Osuji

10' prima azione pulita del match, piattone di Osuji che sembra destinato in posta, Bellocci mette in mostra una delle sue parate basse che tanto sono state fruttuose nella passata stagione. Grande intervento dell'estremo rossoblu

6' intervento in ritardo di Bregliano su Arras, simpatico il siparietto tra i due giocatori

4' risponde subito il Vado. Il piattone del neoentrato De Rinaldis viene contrato sul più bello, la palla si impenna e arriva sui piedi di Arras, l'assist per Raffini è però orientato troppo sul corpo del centravanti per poterlo tramutare in gol

3' prova a cambiare ritmo la Sanremese, Moreo non intercetta per poco un cross proveniente dalla fascia sinistra

1' si ricomincia, subito un cambio per il Vado. Fuori Ciccone, in campo l'ex Oltrepo De Rinaldis

SECONDO TEMPO
 

47' termina la prima frazione dopo due minuti di recupero, frazione battagliata ma con poca qualità

40' scambio di opinioni non proprio amichevole tra Gulinelli e Djorkaeff, interviene l'arbitro Volpi

34' rischia la Sanremese in prima impostazione, Abonckelet non sfrutta però l'occasione

31' Il Vado esce bene nella zona tra Djorkaeff e Zagarese sviluppando l'azione sulla corsia destra. Rovesciata finale di Arras, tentativo coraggioso, ma applausi dal Chittolina

24' Moreo in ritardo su Arras, la punta vadese non gradisce

21' Moro furioso con Moreo: "Alla prossima esci!", il tecnico ha anche mandato a scaldare un componente della panchina biancazzurra

20' rispetto a quanto visto nelle precedenti uscite la Sanremese pressa meno, distanze ancora da trovare per i matuziani

16' Arras lavora alle spalle della linea della Sanremese, destro sul primo palo deviato in corner da Gattuso

11' opportunità simile per Ciccone da posizione decentrata, esito quasi identico

7' punizione dal limite Sanremese, Cavaliere va in verticale, senza però alcuna misura

6' nessuna sorpresa sul fronte tattico, 3-5-2 per il Vado, 4-3-3 per i matuziani

4' taglio di Ciccone a favorire l'inserimento di Arras, pallone leggermente lungo per innescare il numero 7 rossoblu

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

VADO: Bellocci, Bondioli, Saltarelli, Arras, Raffini, Ciccone, Gulinelli, Abonckelet, Lupinacci, Messina, Syll

A disposizione: Viganò, Pisanu, Vita, De Rinaldis, Cecchinato, Sacco, Ndianefo, Pastorino, Barwuah

Allenatore: Roselli
 

SANREMESE: Gattuso, Cavaliere, Bouable, Bregliano, Garcia, Cepele, Sambou, Osuji, Moreo, Djorkaeff, Zagarese.

A disposizione: Bohli, Di Fino, Falcone, Aceto, Gonella, Santanocito, Cipriani, Nervino, Andreis

Allenatore: Moro
 

Arbitro: Volpi di La Spezia

Assistenti: Lo Giudice di Asti e Salinelli di Genova

Gianlorenzo Tortarolo

