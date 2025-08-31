Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. I risultati e i marcatori degli ottavi di andata

Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport
I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE
Carcarese 0–0 Fezzanese
San Francesco Loano 2–2 Sporting Taggia Sanremo (7' Campelli, 88' Alberto - 23' Peirano, 82'Pellicanò rig)
Athletic Club Albaro 1–0 Campomorone Sant'Olcese (80' Cannella)
Molassana Boero 1–1 Bogliasco (78' Campaner - 88' Orlando)
Arenzano F.C. 2–1 Golfo Paradiso (85' Pastorino rig., 90' Damonte - 56' Portaccio)
Busalla Calcio 0–4 Pietra Ligure (16' Fatnassi, 22' e 70' Sogno, 56' Siriu)
Genova Calcio 0–0 Voltrese Vultur
Millesimo Calcio 0–1 Rivasamba (Olivieri)