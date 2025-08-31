 / Calcio

31 agosto 2025

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. I risultati e i marcatori degli ottavi di andata

Fatnassi ha aperto le marcature per il Pietra nel 4-0 di Busalla

I RISULTATI DELLE GARE DI ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE

Carcarese 0–0 Fezzanese

San Francesco Loano 2–2 Sporting Taggia Sanremo (7' Campelli, 88' Alberto - 23' Peirano, 82'Pellicanò rig)

Athletic Club Albaro 1–0 Campomorone Sant'Olcese (80' Cannella)

Molassana Boero 1–1 Bogliasco (78' Campaner - 88' Orlando)

Arenzano F.C. 2–1 Golfo Paradiso (85' Pastorino rig., 90' Damonte - 56' Portaccio)

Busalla Calcio 0–4 Pietra Ligure (16' Fatnassi, 22' e 70' Sogno, 56' Siriu)

Genova Calcio 0–0 Voltrese Vultur

Millesimo Calcio 0–1 Rivasamba (Olivieri)

