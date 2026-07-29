Calcio | Buttu lancia un altro talento: Ricardo Perez firma con il Venezia dopo il campionato con il Derthona

Una nuova soddisfazione impreziosisce il percorso di mister Buttu.

Nonostante la stagione del Derthona si sia conclusa con la retrocessione in Eccellenza – anche se i leoncelli potrebbero essere ripescati a breve – il tecnico ingauno può festeggiare un altro importante traguardo: aver accompagnato verso il calcio professionistico Ricardo Perez.

L'esterno classe 2008 si è messo in grande evidenza, raccogliendo giudizi estremamente positivi e attirando l'interesse di numerosi club professionistici. A spuntarla è stato il Venezia, che ha deciso di puntare sul giovane talento.

Perez ha sottoscritto un contratto quinquennale con il club lagunare e sarà successivamente ceduto in prestito a una società di Serie C, dove proseguirà il proprio percorso di crescita.

Per mister Buttu non si tratta certo di una novità. Nel corso della sua carriera, infatti, ha già contribuito alla valorizzazione di diversi calciatori approdati nel professionismo, tra cui Andrea Barberis, Alessandro De Benedetti e Gianmarco Basso.