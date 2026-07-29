Calcio | Serie C. E' il giorno dei gironi, oggi il Vado scoprirà il nome delle sue avversarie

È il giorno che i tifosi di Serie C attendevano da settimane. Oggi, mercoledì 29 luglio, prenderà forma ufficialmente il nuovo campionato: la Lega renderò nota a breve la composizione definitiva dei tre gironi che comporranno l'organico a 60 squadre per la stagione 2026-27 (il Vado salvo sorprese dell'ulimo minuto sarà inserito nel girone B).

Con l'ufficialità dei raggruppamenti, si chiuderà la fase di definizione degli organici e si apre quella, altrettanto attesa, della programmazione delle gare. Non bisognerà aspettare molto: già domani, giovedì 30 luglio, alle ore 12 verranno resi pubblici i calendari completi dei tre gironi, con l'intero programma di andata e ritorno.

Un ulteriore tassello arriverà venerdì 31 luglio, quando saranno comunicati giorno e orario delle gare d'esordio, permettendo così a squadre e tifosi di organizzare la trasferta inaugurale.

Sul fronte del campo, il countdown è ormai avviato. Si parte concretamente venerdì 14 agosto con il calcio d'inizio della Coppa Italia di Serie C, mentre il campionato vero e proprio scatterà una settimana più tardi, venerdì 21 agosto, con la prima giornata di Serie C Sky Wifi.