Coppa Liguria di Seconda Categoria. Ufficiali gironi, prima giornata e tabellone

COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA
Stagione sportiva 2025/2026
Primo turno – Prima giornata
Orari gare
Girone A
Vallecrosia Academy – ASD Argentina Arma
Campo Ospedaletti Comunale – h 18:00 – dom 21/09
Riposa: Golfo Dianese 1923 Sq.B
Girone B
Villanovese A.S.D. – Borghetto 1968 Sq.B
Campo Fondatori U.S.V. Villanova – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Albingaunia Sp. Under 21
Girone C
Priamar 1942 Liguria – ASD Spotornese
Campo Felice Levratto Zinola – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Nolese R.G. 1946 2001
Girone D
Mallare – Giusvalla F.C.
Campo Achille Agosto (Mallare) – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Bardineto
Girone E
Murialdo – Plodio 1997
Campo Murialdo San Antonio – h 15:00 – dom 21/09
Pallare Calcio – Carcarese Under 21
Campo Pallare don Paolo Ravera – h 15:00 – dom 21/09
Girone F
Sassello – Rocchettese
Campo Sassello Andrea Badano – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Alta Valdorba
Girone G
Mele – Campo Ligure Il Borgo
Campo Bacigalupo Mele – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Praese 1945 Under 21
Girone H
Recreativo – Don Bosco
Campo Italo Ferrando – h 11:00 – dom 21/09
Riposa: San Giovanni Battista
Girone I
San Teodoro Ketzmaja – Pontedecimo Calcio
Campo Torbella – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Rivarolese 1919
Girone L
Savignone – Casellese
Campo Agostino Olivieri Ronco S. – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Crocefieschi 2017
Girone M
Ca de Rissi SG Under 21 – Mura Angeli
Campo La Sciorba – h 18:00 – dom 21/09
Riposa: La Resistente
Girone N
San Bernardino Solferino – San Giorgio
Campo Federico Mario Boero – h 11:00 – dom 21/09
Riposa: Castelletto
Girone O
Ravecca 1972 – Davagna 1979
Campo 25 Aprile – h 11:00 – dom 21/09
Riposa: Centro Pol. S. Eusebio
Girone P
Pontecarrega Calcio – Sturla
Campo San Eusebio – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Andrea D’Oria
Girone Q
Sori – Castagna 2023
Campo Sori Comunale – h 17:09 – sab 20/09
Riposa: Recco 2019
Girone R
FC Real Betti – Nozarego A.S.D.
Campo Macera (Rapallo) – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Lumarzo 2016
Girone S
Riese – Marina Giulia
Campo Franco Celeri Ex Colmata – h 15:00 – sab 20/09
Riposa: Entella Chiavari 1914
Girone T
Arenelle – Santa Maria del Taro
Campo Riboli (Lavagna) – h 10:30 – dom 21/09
Riposa: Carasco 08
Girone U
Atletico San Salvatore – Villaggio Calcio Cogorno
Campo Comunale – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Polisportiva Monterosso
Girone V
Ceula 2025 – Vezzano 2005
Campo Raso Scaramuccia Levanto – h 16:00 – sab 20/09
Riposa: Madonnetta
Girone Z
Arcola Garibaldina – Rebocco 2024
Campo Astorre Tanca (La Spezia) – h 15:00 – dom 21/09
Riposa: Mamas Migliarinese
Girone X
Albianese – ASD Romito Magra 1922
Campo Albiano (Caprigliola Aulla) – h 15:00 – sab 20/09
Colli 2024 – San Lazzaro Lunense
Campo Castelnuovo Magra – h 10:30 – dom 21/09
Primo Turno
Il Primo Turno si articola su 20 gironi triangolari e 2 gironi quadrangolari. La qualificazione al Secondo Turno avviene assegnando la vittoria del girone alla squadra con il punteggio più alto.
In caso di parità di punteggio, si tiene conto dei seguenti criteri, in ordine:
Punti ottenuti negli scontri diretti tra le squadre a parità di punti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti totale nel girone
Maggior numero di reti segnate nel girone
Sorteggio
Date di svolgimento:
Prima giornata: weekend del 20/21 settembre 2025
Seconda giornata: weekend del 27/28 settembre 2025
Terza giornata: mercoledì 8 ottobre 2025
Nella seconda giornata dei triangolari, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa. La terza giornata verrà definita di conseguenza.
Secondo Turno
Il Secondo Turno si articola su 6 gironi triangolari e 1 girone quadrangolare. La qualificazione al Terzo Turno avviene assegnando la vittoria del girone alla squadra con il punteggio più alto.
In caso di parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri del Primo Turno, in ordine:
Punti ottenuti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti totale nel girone
Maggior numero di reti segnate nel girone
Sorteggio
Date di svolgimento:
Prima giornata: mercoledì 12 novembre 2025
Seconda giornata: mercoledì 26 novembre 2025
Terza giornata: mercoledì 10 dicembre 2025
Nella seconda giornata dei triangolari, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa. La terza giornata verrà definita di conseguenza. La prima giornata dei triangolari e il calendario del quadrangolare saranno definiti tramite sorteggio.
Terzo Turno
Il Terzo Turno si articola su 1 girone triangolare e 1 girone quadrangolare. La qualificazione alla Finale avviene assegnando la vittoria del girone alla squadra con il punteggio più alto.
In caso di parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri dei turni precedenti, in ordine:
Punti ottenuti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti totale nel girone
Maggior numero di reti segnate nel girone
Sorteggio
Date di svolgimento:
Prima giornata: mercoledì 18 febbraio 2026
Seconda giornata: mercoledì 11 marzo 2026
Terza giornata: mercoledì 25 marzo 2026
Nella seconda giornata del triangolare, la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima partita o contro la squadra che ha pareggiato in casa. La terza giornata verrà definita di conseguenza. La prima giornata del triangolare e il calendario del quadrangolare saranno definiti tramite sorteggio.
Finale
La Finale sarà una gara unica in campo neutro che si disputerà sabato 4 aprile 2026.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari da 15 minuti. Se la parità persiste, si procederà con i calci di rigore.
Rinuncia a gare
Se una squadra rinuncia a giocare una partita, verrà esclusa dalla competizione e le sarà applicata una sanzione di €300.
Nei gironi triangolari: le due squadre restanti si affronteranno in una partita di andata e ritorno. Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti o, in caso di parità, il maggior numero di reti segnate. In caso di ulteriore parità, si disputeranno due tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.
Nei gironi quadrangolari: la squadra che avrebbe dovuto incontrare quella ritirata osserverà un turno di riposo e tutti i risultati ottenuti dalla squadra esclusa saranno considerati non validi.
Partecipazione e Sostituzioni
Possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati, senza limiti di età massima. Le squadre Under 21 devono attenersi alle normative della Lega Nazionale Dilettanti.
Ogni squadra può effettuare cinque sostituzioni durante la partita.
Negli eventuali tempi supplementari, è consentita una sostituzione aggiuntiva.
Disciplina Sportiva
Ogni due ammonizioni a un giocatore comportano una giornata di squalifica.
Per i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle disposizioni che abbreviano i termini procedurali per le fasi regionali di Coppa Italia e Coppa Regione.