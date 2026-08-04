Calcio | Il Finale ha iniziato la preparazione, mister Alessi: "Squadra ricettiva ai nostri principi. Il campionato? Virtus Sanremese e Sestrese davanti a tutte" (VIDEO)

È ufficialmente partita ieri la nuova stagione dell’FBC Finale 1908. La Prima Squadra si è ritrovata per dare il via alla preparazione estiva, mettendo i primi mattoni in vista dei primi appuntamenti ufficiali previsti per la fine di agosto. A tracciare un primo bilancio e ad analizzare le prospettive della squadra è il tecnico Diego Alessi.

Le impressioni iniziali sul gruppo sono subito positive, con un spogliatoio già focalizzato sulle linee guida dello staff tecnico. Nonostante l'inizio del percorso richieda una gestione attenta dei carichi di lavoro, mister Alessi ha voluto impostare fin da subito l'identità tattica della squadra. La volontà è quella di assimilare immediatamente i principi fondamentali sia in fase di possesso che di non possesso palla, riducendo al minimo i margini d'errore per esprimente un calcio solido ed efficace.

Un passaggio centrale dell'analisi riguarda la composizione della rosa. Senza rincorrere le disponibilità economiche delle grandi corazzate della categoria, la dirigenza ha puntato con decisione su una linea verde di spessore, portando a casa giovani delle leve 2005 e 2006 dalle spiccate doti tecniche, tattiche e fisiche. A fare da chioccia a questi talenti ci saranno gli elementi di maggior esperienza come Moretti e Brovida.

Un capitolo a parte merita la scelta della sede per le sedute di allenamento. I gravi problemi registrati dal terreno di gioco di Finale nella passata stagione, causa di una lunga serie di infortuni che avevano condizionato la rosa, hanno spinto il club a trasferirsi temporaneamente presso le strutture di Noli.

Il campionato? Secondo Alessi non ci saranno sfide facili o squadre materasso e ogni giornata nasconderà insidie importanti per chiunque. Nella griglia delle favorite per la vittoria finale, l'allenatore indica Virtus Sanremese e Sestrese come le compagini più attrezzate e pericolose, preannunciando una stagione avvincente in cui il Finale cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista settimana dopo settimana.