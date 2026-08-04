Calcio | Albingaunia. La stagione ha preso il via, l'abbraccio dei tifosi per il primo allenamento di mister Cocco

Dopo due settimane particolarmente intense negli uffici dell'Annibale Riva, ieri sera l'Albingaunia è finalmente scesa in campo per il primo allenamento della nuova stagione agli ordini di mister Cocco.
Nonostante il via libera ufficioso al ripescaggio fosse arrivato soltanto una quindicina di giorni fa, la dirigenza bianconera è riuscita ad accelerare le operazioni di mercato, consegnando al tecnico una rosa pronta a dare battaglia nel prossimo campionato di Promozione.
Come da tradizione, non è mancato il sostegno dei tifosi, presenti per salutare il debutto stagionale della squadra. Da questo momento, però, la parola passa al campo: toccherà a mister Cocco e ai suoi giocatori trasformare l'entusiasmo in punti utili per la graduatoria.
I convocati:
Cerruti, Manti, Orrù, Beron, Greco, Latini, Massa, Plando, Bolia, Fazio, Iberti, Prina, Secco G., Buttu, Cassini, Gastaldi, Marquez, Secco A., Valentino, Bianco, Ferrara, Oddone, Savona, Di Mari, Lodovici, Piu, Rocca