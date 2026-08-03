Calciomercato | Il Savona valuta due nuovi innesti: al “Briano” si allenano Hovespian e Fresia

Il ripescaggio in Eccellenza potrebbe dare ulteriore slancio al mercato del Savona, anche se le prossime novità potrebbero arrivare da profili non per forza lontani dal "Santuario".

In questi giorni, infatti, al “Briano” hanno fatto la loro comparsa due nuovi giocatori in prova: il centrocampista argentino José Hovespian, classe 2007, arrivato in Liguria nella scorsa stagione grazie al tesseramento con la San Francesco Loano, e il portiere Gabriele Fresia.

L’estremo difensore, classe 2005, ha mosso i primi passi proprio nel vivaio biancoblù, per poi vestire le maglie di Finale e Sampdoria, prima di esordire in prima squadra con il Vado. Successivamente ha maturato diverse esperienze in Serie D con Ravenna, Mestre e Chisola.

Entrambi i giocatori si stanno allenando agli ordini di mister Sarpero, in attesa di eventuali valutazioni da parte dello staff tecnico e del possibile tesseramento.