 / Calcio

Calcio | 03 agosto 2026, 17:48

Calciomercato | Giovane rinforzo difensivo per il Pallare, presentato Haki

Calciomercato | Giovane rinforzo difensivo per il Pallare, presentato Haki

Il Pallare rinforza il proprio reparto arretrato con l'ingaggio di Jani Haki, difensore classe 2006, che arriva a vestire i colori del club dopo un percorso costruito interamente nei settori giovanili valbormidesi.

Cresciuto tra le fila del Millesimo e della Cairese, Haki ha giocato nella stagione 2021-22 con gli Allievi Provinciali U16 del Millesimo. Nelle due stagioni successive è passato alla Cairese, disputando prima gli Allievi Regionali U17 (Girone A - Liguria) e poi la Juniores Eccellenza U19. Nell'ultima annata, 2024-25, ha fatto ritorno al Millesimo, militando nella Juniores Interprovinciali U19.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium