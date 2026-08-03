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Calcio | 03 agosto 2026, 16:55

Calciomercato | La San Michele chiude il mercato con il centravanti, ufficiale Andrea Esposito

Calciomercato | La San Michele chiude il mercato con il centravanti, ufficiale Andrea Esposito

La nota della società blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila
 

ANDREA ESPOSITO

attaccante, classe 2003

Centravanti, cresciuto nella San Filippo Neri poi settore giovanile con l'Albenga, già giocatore in prima squadra di San Francesco Loano, Golfodianese, Baia Alassio, Vadino e Albingaunia, da dove proviene, vero e proprio punto di riferimento per il nostro attacco.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge ad Andrea un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

cs

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