Vela | Gironda Albenganese, Ferrua trionfa nella 52ª edizione davanti a Venerucci e Rivaroli

La Gironda Albenganese ha celebrato la sua 52ª edizione confermandosi tra gli eventi velici più rappresentativi dell'estate ligure. La regata, seguita da numerosi appassionati e curiosi lungo il litorale, ha richiamato oltre settanta partecipanti, regalando una giornata di sport e spettacolo nelle acque di Albenga.

A firmare il successo nella prova principale è stato Alessandro Ferrua, portacolori del Circolo Nautico Albenga, capace di imporsi al termine di una competizione combattuta. Sul podio anche Giovanni Venerucci di Varazze, secondo classificato, e Matteo Rivaroli di Alassio, che ha concluso al terzo posto.

Protagonisti anche i più giovani con le regate della classe Optimist. Tra gli Juniores il migliore è risultato Matteo Vigo, mentre nella categoria Cadetti ha festeggiato Gregorio Poggi. Entrambi, in forza al circolo alassino, hanno confermato il valore di un settore giovanile in costante crescita.

L'appuntamento ha rappresentato inoltre un momento significativo per il Circolo Nautico Albenga, che ha organizzato con successo la manifestazione inaugurando di fatto il nuovo assetto dirigenziale. Alla presidenza del sodalizio è stato eletto Renato Lucarelli, con Vincenzo Piccinini nel ruolo di vicepresidente. Completano l'organigramma Ambrogio Botta come tesoriere ed Elisabetta Berruti come segretaria, mentre il Consiglio Direttivo è formato da Riccardo Vignone, Manuel Moreno, Stefania Saccucci, Emanuele Garozzo e Luca Della Pietra.