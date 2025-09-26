Calcio. Il Dego va avanti, ma dovrà scendere subito in campo: "La Federazione aveva accettato il rinvio, l'Ospedaletti si è opposto"

La prima è una buona notizia: il Dego andrà avanti, nonostante il reset forzato dall'ennesima alluvione.

A confermarlo è Andrea Domeniconi, seppur l'umore del dirigente biancoblu non sia quello dei giorni migliori: "Siamo andati davvero vicini a rinunciare all'iscrizione al campionato, ma i ragazzi ci hanno spinto a proseguire, nonostante le enormi difficoltà che dobbiamo e dovremo affrontare sotto l'aspetto logistico. Purtroppo, però, saremo costretti a scendere in campo già domenica".



La partita contro l'Ospedaletti (sarà l'esordio in campionato) si disputerà infatti a Pallare.

"La Federazione con grande sensibilità non aveva posto alcun tipo di problema al rinvio d'ufficio della partita, ma l'Ospedaletti si è opposto in maniera ferma, avendo loro, secondo quanto comunicato, già organizzato la trasferta.

A quel punto la gara è stata reinserita in calendario in un momento che, come tutti possono immaginare, per noi risulta essere sportivamente e umanamente drammatico.

La Federazione ha proposto il 4 e il 6 gennaio come possibili date per il recupero, ma l'Ospedaletti in infrasettimanale non si sposta e nel giorno dell'Epifania i giocatori giustamente vogliono trascorrere il proprio tempo in famiglia.

Dopo una serie di consulti è emersa l'opzione Pallare, senza allenamenti nelle gambe e con una condizione emotiva complessa. Sembrava tutto ok per la disputa del match alle 20:00, ma dopo gli ultimi colloqui la partita dovrebbe essere collocata in orario federale, alle 15:00. Un'opzione che non siamo disponibili a raccogliere e che, se confermata, ci obbligherà a rinunciare alla partita.

Ci resta un forte senso di rammarico per l'insensibilità dimostrata dall'Ospedaletti, al Comitato Regionale Ligure confermiamo la nostra gratitudine per l'attenzione che il presidente Ivaldi ha dimostrato nei nostri confronti in questi anni, ma non possiamo nascondere la nostra comprensibile delusione dopo gli ultimi avvenimenti".