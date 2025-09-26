Calcio. L'Ospedaletti replica al Dego: "Rammaricati, ma non avevamo alternative"

E' arrivata attraverso una nota ufficiale, la replica dell'Ospedaletti al Dego, dopo il mancato rinvio del match di domenica.

Inizialmente la Federazione aveva rinviato d'ufficio il match, ma gli orange hanno espresso il loro diniego:

"Siamo molto dispiaciuti per le parole della Società Dego (comprensibili in questo momento di sconforto), ma purtroppo - commenta la società orange - non abbiamo trovato altra alternativa, dopo avere dato la disponibilità ad invertire il calendario proponendo di giocare la partita a casa nostra in qualsiasi orario a loro comodo.

La nostra organizzazione della prima squadra non ci permette di giocare durante la settimana poiché molti dei nostri giocatori lavorano e studiano fuori zona (anche oltre confine).

Ci siamo confrontati in questi giorni con la Federazione per trovare la soluzione migliore.

Siamo assolutamente solidali con gli abitanti di Dego e con la squadra nostra avversaria sportiva, soprattutto per avere subito il ripetersi di questi danni molte volte negli ultimi anni.

Speriamo in una soluzione definitiva per i cittadini e le attività sportive che in questi casi sono sempre danneggiati".