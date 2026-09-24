Pallanuoto | Le giovani promesse in acqua a Loano, domenica c'è il Memorial Piccinini

Sarà un pomeriggio all'insegna della pallanuoto femminile quello in programma domenica 27 settembre a Loano, quando si svolgerà la seconda edizione del Memorial Piccinini, torneo di pallanuoto femminile (Categoria Allieve) organizzato dal Doria Nuoto 2000 Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Il torneo si terrà presso la piscina interna del PalaGarassini di via Matteotti e vedrà confrontarsi quattro formazioni: Bogliasco 1951, Ssd Rapallo Nuoto e Pallanuoto, Sori Pool Beach e Pallanuoto Crema. Sarà un pomeriggio dedicato allo sport e alla pallanuoto femminile.

Il programma prenderà il via alle 13.30 con la sfida tra Bogliasco e Rapallo. Alle 14.15 toccherà a Sori Pool Beach e Crema, mentre alle 15 si affronteranno Bogliasco e Crema. La quarta partita, alle 15.45, vedrà di fronte Sori Pool Beach e Rapallo. Alle 16.30 sarà la volta di Crema-Rapallo, mentre il torneo si concluderà alle 17.15 con Bogliasco-Sori.