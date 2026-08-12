Piscina Zanelli | Colpo di scena sul caso gestione: l'Amatori Nuoto viene esclusa dalla gara

Un colpo di scena inatteso cambia le carte in tavola per il futuro della gestione della piscina comunale Zanelli. La società Amatori Nuoto, che si era piazzata al primo posto nella gara d'appalto offrendo un maxisconto del 100% sul canone dovuto al Comune, è stata ufficialmente esclusa dalla procedura.

A fermare la società non è stata l'offerta economica, ma i controlli sui conti e sui pagamenti delle tasse locali.

Tutto è emerso durante le classiche verifiche che gli uffici comunali effettuano prima di assegnare definitivamente un appalto. Incrociando i dati con la Andreani Tributi, la società che si occupa di riscuotere le tasse per conto del Comune, sarebbe emerso che l'Amatori Nuoto aveva arretrati non saldati relativi a IMU, TARI e vecchia TASI.

La società aveva ottenuto un piano di rateizzazione per saldare il debito, ma alla data di scadenza del bando di gara – fissata per lo scorso 13 luglio – risultavano non pagate quattro rate, per un totale di oltre 8.300 euro. Una cifra che supera la soglia dei 5.000 euro prevista dalla legge come limite di gravità.

Nella dichiarazione di partecipazione alla gara, la società aveva autocertificato di essere in regola con i tributi. Quando si è accorta del problema, l'Amatori Nuoto ha provveduto a saldare le rate arretrate il 21 luglio, ma per le regole degli appalti pubblici era ormai troppo tardi.

"Stiamo valutando al questione – dichiara Diego Vulpetti dell'Amatori Nuoto – perché è una cosa che avevamo dichiarato all'inizio. Bisogna vedere cosa è successo. Spiace perchè ci abbiamo messo il cuore".

Cosa succede adesso? Con l'uscita di scena dell'Amatori Nuoto, la gara non si annulla. Il Responsabile del Progetto procederà ora allo "scorrimento della graduatoria": la gestione del complesso natatorio passera all'esame del secondo operatore economico che aveva partecipato al bando, cioè la rari Nantes Savona.

Per l'Amatori Nuoto resta comunque aperta la possibilità di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni.