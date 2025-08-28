 / Calcio

28 agosto 2025

Calcio, Serie D. Risoluzione tra la Vogherese e Matthew Scuffi, il dirigente ingauno lascia il sodalizio lombardo

E' terminata prima dell'inizio ufficiale della stagione la presenza di Matthew Scuffi all'interno dell'organigramma della Vogherese.

Il rapporto tra la società del presidente Oreste Cavaliere e l'ex dirigente  di Vadino e Imperia è stato infatti ufficialmente interrotto, come riporta la nota del club:

La società AVC VOGHERESE 1919 comunica la risoluzione immediata dell’incarico di Matthew Scuffi.

Lo ringraziamo per il lavoro svolto con impegno fino ad oggi e gli auguriamo il meglio per il suo futuro professionale.

