Giudice Sportivo, Coppa Italia di Serie D. I provvedimenti del turno infrasettimanale: Capra in diffida, un turno a Freccero

Coppa Italia Serie D - Provvedimenti Giudice Sportivo
Gare del 23/08/2025
Allenatori
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- POSSANZINI MATTEO (MACERATESE 1922 A.C.D)
Calciatori non espulsi
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- ARBOLEDA CHRISTIAN (C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA)
- SOILIHI BEN HOUSNI (C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA)
- JEBBAR MOUNIR (CAIRESE)
- RUANI EDOARDO (MACERATESE 1922 A.C.D)
- LADU PIETRO (POL.CALCIO BUDONI)
- MIHALI PATRICK (POL.CALCIO BUDONI)
- COCINO LUCA (RECANATESE ASD)
- RE ALESSIO (RECANATESE ASD)
- MASINI FEDERICO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
- TOZAJ VULLNET (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
Gare del 24/08/202
Allenatori
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- SOMMA VITANTONIO (FERRANDINA 17890)
Calciatori espulsi
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- RICCI LUDOVICO (AVC VOGHERESE 1919)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.
- PREKNICAJ KRISTIAN (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- SAMB FALOU NDIAYE (CITTA DI ACIREALE 1946)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- FRECCERO FABIO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
- DI CRISTINA ANGELO (MESSINA S.R.L.)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- PANARELLO ANGELO (AVC VOGHERESE 1919)
- CECCHIN MATTEO (BASSANO S.S.D. A R.L.)
- PARISE DAVIDE (CONEGLIANO 1907 SSD A RL)
- GAVERINI GIOSUELE (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)
Calciatori non espulsi
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- COLLARO ANDREA (AFRAGOLESE A.S.D.)
- VARRIALE ANTONIO (AFRAGOLESE A.S.D.)
- GESMUNDO RAUL (ANZIO CALCIO 1924)
- PIRANI SIMONE (ANZIO CALCIO 1924)
- MICOLI NICOLAS (ATHLETIC CLUB PALERMO)
- VESPRINI PEREZ MATIAS JESUS (ATHLETIC CLUB PALERMO)
- MAGLIERI SIMONE (AVC VOGHERESE 1919)
- PALMA MATTIA (AVC VOGHERESE 1919)
- GUADALUPI LUCA (BARLETTA 1922 A R.L.)
- CAVALLOTTI NICCOLO MICHELE (CALCIO CALDIERO TERME)
- VIVIANI ANDREA (CALCIO CALDIERO TERME)
- CAMILLETTI GIOVANNI (CANNARA)
- FIORETTI EDOARDO (CANNARA)
- MONTERO EZEQUIEL (CANNARA)
- PORZI ILARIO (CANNARA)
- CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
- DAMCEVSKI ALEXANDRE (CITTA DI ACIREALE 1946)
- DI STEFANO SAMUELE (CITTA DI ACIREALE 1946)
- ONAZI OGENYI EDDY (CITTA DI ACIREALE 1946)
- RECHICHI ANGELO (CITTA DI ACIREALE 1946)
- PANZERA MATTIA (CITTA DI GELA)
- CAZZIN TOMMASO (CONEGLIANO 1907 SSD A RL)
- VAILATI MARCO (CREMA 1908 SSDRL)
- OCCHIUTO DANIELE (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
- ROSSITTO GABRIEL (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
- TCHAOUNA FRANKY (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
- CRISTIANO ALBERTO (FERRANDINA 17890)
- GALIANO PIERFRANCESCO (FERRANDINA 17890)
- IBRAHIMA CISSE (FERRANDINA 17890)
- OTERO GIOVANNI (FERRANDINA 17890)
- BONUGLI MARCO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
- LISARI ALESSANDRO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
- MASSARI LORENZO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
- SCARAFONI ROBERTO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)
- ROVERE ALESSANDRO (FOLLONICA GAVORRANO SRL)
- GJONAJ ENEO (GIULIANOVA CALCIO 1924)
- PESOLI ALESSIORICCARDO (GIULIANOVA CALCIO 1924)
- SCIMIA LUCA DANIEL (GIULIANOVA CALCIO 1924)
- COULIBALY KASSOUM (HERACLEA CALCIO)
- GUIDA MICHELE (HERACLEA CALCIO)
- LAZAZZERA ALESSIO (HERACLEA CALCIO)
- COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
- IDARO BENJAMIN EWENN (IMPERIA CALCIO SRL)
- MANZI ENRICO (INTER SM SAMMAURESE)
- BALESINI NICCOLO (LEGNAGO SALUS S.R.L.)
- LEGAL LUDOVIC CHARLES (LEGNAGO SALUS S.R.L.)
- TONICA DANIEL (LEGNAGO SALUS S.R.L.)
- GERVASONI MIRKO (LEON SSD A R.L.)
- MANUZZI RICCARDO (LEON SSD A R.L.)
- BALBA DANIELE (MANFREDONIA CALCIO 1932)
- BIAGIONI LORENZO (MANFREDONIA CALCIO 1932)
- DI MASO VINCENZO PIO (MANFREDONIA CALCIO 1932)
- GEROLI MATTEO (MILAN SPA)
- DAMA DAVIDE (MILAZZO SSD A R.L.)
- DI PIEDI FRANCESCO (MILAZZO SSD A R.L.)
- VAIANA FLAVIO (MILAZZO SSD A R.L.)
- ALOIA ALESSANDRO (MONASTIR 1983)
- JAH ABIB (MONASTIR 1983)
- TUVERI FEDERICO (MONASTIR 1983)
- PJETRI ENEO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)
- BAHAJ MARLIND (OBERMAIS)
- LUTHER HANNES (OBERMAIS)
- ROHRER OLIVER (OBERMAIS)
- SMRCKA ARMAND (OBERMAIS)
- VILLGRATTNER SAMUEL (OBERMAIS)
- ALFIERO VINCENZO (PAVIA CALCIO 1911)
- ITRALONI PIETRO ANGELO (PAVIA CALCIO 1911)
- PERNA FABIO (PAVIA CALCIO 1911)
- SBARDELLA SIMONE (PAVIA CALCIO 1911)
- CASANI TOMMASO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
- MAGAZZU LUCA (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
- MARCUCCI ALESSANDRO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)
- BROGLIA MATEO ALEJO (PORTOGRUARO CALCIO)
- DRAGO SEBASTIAN LUIS (PORTOGRUARO CALCIO)
- MESSINA ANTONIO (PUTEOLI REAL NORMANNA)
- BELLUCCI RICCARDO (REAL MONTEROTONDO)
- CIAVARELLI LORENZO (REAL MONTEROTONDO)
- MUTI MATTEO (REAL MONTEROTONDO)
- KANTE SOULEYMANE (ROVATO VERTOVESE S.S.D.)
- SANGIORGI ALESSANDRO (ROVATO VERTOVESE S.S.D.)
- BATTISTINI LUCA (SAN GIULIANO CITY SSDARL)
- BERNARDI ALESSIO (SAN GIULIANO CITY SSDARL)
- SARTORI GABRIEL (SAN GIULIANO CITY SSDARL)
- TAFA SHAQIR (SAN GIULIANO CITY SSDARL)
- DANTONA CARMELO (SAN MARINO CALCIO)
- TAROZZI ENRICO (SASSO MARCONI)
- DELDOSSI RICCARDO (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)
- MARSETTI MICHELE (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)
- MELLINI AMEDEO (SORA CALCIO 1907)
- METTIVIER MATTEO (TAURUS ACERRANA 1926)
- SALTALAMACCHIA MATTIA (TERRANUOVA TRAIANA)
- BELLAVISTA MICHELE (TROPICAL CORIANO)
- SCARPONI FRANCESCO (TROPICAL CORIANO)
- BOCALON RICCARDO (UNIONCLODIENSECHIOGGIA FC)
- PUCCIO ADRIANO (UNIONCLODIENSECHIOGGIA FC)
- CHAJARI OTHMAN (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)
- ROVERATO NICOLO (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)
- BORDI FRANCESCO (UNIPOMEZIA 1938)
- IPPOLITI CHRISTIAN (UNIPOMEZIA 1938)
- NUNES DA CUNHA GABRIEL (UNIPOMEZIA 1938)
- MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
- SAIDI MOHAMED YANISS (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
- SPRIANO DAVIDE LUIGI (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)
- VALENTINI GIANMARCO (VALMONTONE 1921)
- VIRDIS ALESSIO (VALMONTONE 1921)
- CINEL FILIPPO (VIGASIO A R.L.)
- PASHA PATRICK (VIGASIO A R.L.)
- KASSE KHADIM (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)
- MARIN MATTIA (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)
- VISCARDI DANIELE GIACINT (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)
- BELLI LORENZO (VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO)
- OMOHONRIA ENDURANCE (VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO)