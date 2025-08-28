 / Calcio

Giudice Sportivo, Coppa Italia di Serie D. I provvedimenti del turno infrasettimanale: Capra in diffida, un turno a Freccero

Coppa Italia Serie D - Provvedimenti Giudice Sportivo


 

Gare del 23/08/2025

Allenatori

I AMMONIZIONE DIFFIDA

- POSSANZINI MATTEO (MACERATESE 1922 A.C.D)
                               

Calciatori non espulsi

I AMMONIZIONE DIFFIDA

- ARBOLEDA CHRISTIAN (C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA)

- SOILIHI BEN HOUSNI (C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA)

- JEBBAR MOUNIR (CAIRESE)

- RUANI EDOARDO (MACERATESE 1922 A.C.D)

- LADU PIETRO (POL.CALCIO BUDONI)

- MIHALI PATRICK (POL.CALCIO BUDONI)

- COCINO LUCA (RECANATESE ASD)

- RE ALESSIO (RECANATESE ASD)

- MASINI FEDERICO (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)

- TOZAJ VULLNET (SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L)
 

Gare del 24/08/202 

Allenatori

I AMMONIZIONE DIFFIDA

- SOMMA VITANTONIO (FERRANDINA 17890)
 

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

- RICCI LUDOVICO (AVC VOGHERESE 1919)
Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.

- PREKNICAJ KRISTIAN (ENNA CALCIO S.C.S.D.)
Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.
 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

- SAMB FALOU NDIAYE (CITTA DI ACIREALE 1946)
Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

- FRECCERO FABIO (IMPERIA CALCIO SRL)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

- DI CRISTINA ANGELO (MESSINA S.R.L.)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

- PANARELLO ANGELO (AVC VOGHERESE 1919)

- CECCHIN MATTEO (BASSANO S.S.D. A R.L.)

- PARISE DAVIDE (CONEGLIANO 1907 SSD A RL)

- GAVERINI GIOSUELE (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)
 

Calciatori non espulsi

I AMMONIZIONE DIFFIDA

- COLLARO ANDREA (AFRAGOLESE A.S.D.)

- VARRIALE ANTONIO (AFRAGOLESE A.S.D.)

- GESMUNDO RAUL (ANZIO CALCIO 1924)

- PIRANI SIMONE (ANZIO CALCIO 1924)

- MICOLI NICOLAS (ATHLETIC CLUB PALERMO)

- VESPRINI PEREZ MATIAS JESUS (ATHLETIC CLUB PALERMO)

- MAGLIERI SIMONE (AVC VOGHERESE 1919)

- PALMA MATTIA (AVC VOGHERESE 1919)

- GUADALUPI LUCA (BARLETTA 1922 A R.L.)

- CAVALLOTTI NICCOLO MICHELE (CALCIO CALDIERO TERME)

- VIVIANI ANDREA (CALCIO CALDIERO TERME)

- CAMILLETTI GIOVANNI (CANNARA)

- FIORETTI EDOARDO (CANNARA)

- MONTERO EZEQUIEL (CANNARA)

- PORZI ILARIO (CANNARA)

- CAPRA EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

- DAMCEVSKI ALEXANDRE (CITTA DI ACIREALE 1946)

- DI STEFANO SAMUELE (CITTA DI ACIREALE 1946)

- ONAZI OGENYI EDDY (CITTA DI ACIREALE 1946)

- RECHICHI ANGELO (CITTA DI ACIREALE 1946)

- PANZERA MATTIA (CITTA DI GELA)

- CAZZIN TOMMASO (CONEGLIANO 1907 SSD A RL)

- VAILATI MARCO (CREMA 1908 SSDRL)

- OCCHIUTO DANIELE (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

- ROSSITTO GABRIEL (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

- TCHAOUNA FRANKY (ENNA CALCIO S.C.S.D.)

- CRISTIANO ALBERTO (FERRANDINA 17890)

- GALIANO PIERFRANCESCO (FERRANDINA 17890)

- IBRAHIMA CISSE (FERRANDINA 17890)

- OTERO GIOVANNI (FERRANDINA 17890)

- BONUGLI MARCO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)

- LISARI ALESSANDRO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)

- MASSARI LORENZO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)

- SCARAFONI ROBERTO (FLAMINIA CIVITACASTELLANA)

- ROVERE ALESSANDRO (FOLLONICA GAVORRANO SRL)

- GJONAJ ENEO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

- PESOLI ALESSIORICCARDO (GIULIANOVA CALCIO 1924)

- SCIMIA LUCA DANIEL (GIULIANOVA CALCIO 1924)

- COULIBALY KASSOUM (HERACLEA CALCIO)

- GUIDA MICHELE (HERACLEA CALCIO)

- LAZAZZERA ALESSIO (HERACLEA CALCIO)

- COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

- IDARO BENJAMIN EWENN (IMPERIA CALCIO SRL)

- MANZI ENRICO (INTER SM SAMMAURESE)

- BALESINI NICCOLO (LEGNAGO SALUS S.R.L.)

- LEGAL LUDOVIC CHARLES (LEGNAGO SALUS S.R.L.)

- TONICA DANIEL (LEGNAGO SALUS S.R.L.)

- GERVASONI MIRKO (LEON SSD A R.L.)

- MANUZZI RICCARDO (LEON SSD A R.L.)

- BALBA DANIELE (MANFREDONIA CALCIO 1932)

- BIAGIONI LORENZO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

- DI MASO VINCENZO PIO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

- GEROLI MATTEO (MILAN SPA)

- DAMA DAVIDE (MILAZZO SSD A R.L.)

- DI PIEDI FRANCESCO (MILAZZO SSD A R.L.)

- VAIANA FLAVIO (MILAZZO SSD A R.L.)

- ALOIA ALESSANDRO (MONASTIR 1983)

- JAH ABIB (MONASTIR 1983)

- TUVERI FEDERICO (MONASTIR 1983)

- PJETRI ENEO (NOTARESCO CALCIO 1924 SRL)

- BAHAJ MARLIND (OBERMAIS)

- LUTHER HANNES (OBERMAIS)

- ROHRER OLIVER (OBERMAIS)

- SMRCKA ARMAND (OBERMAIS)

- VILLGRATTNER SAMUEL (OBERMAIS)

- ALFIERO VINCENZO (PAVIA CALCIO 1911)

- ITRALONI PIETRO ANGELO (PAVIA CALCIO 1911)

- PERNA FABIO (PAVIA CALCIO 1911)

- SBARDELLA SIMONE (PAVIA CALCIO 1911)

- CASANI TOMMASO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

- MAGAZZU LUCA (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

- MARCUCCI ALESSANDRO (POLISPORT.CAMAIORE CALCIO)

- BROGLIA MATEO ALEJO (PORTOGRUARO CALCIO)

- DRAGO SEBASTIAN LUIS (PORTOGRUARO CALCIO)

- MESSINA ANTONIO (PUTEOLI REAL NORMANNA)

- BELLUCCI RICCARDO (REAL MONTEROTONDO)

- CIAVARELLI LORENZO (REAL MONTEROTONDO)

- MUTI MATTEO (REAL MONTEROTONDO)

- KANTE SOULEYMANE (ROVATO VERTOVESE S.S.D.)

- SANGIORGI ALESSANDRO (ROVATO VERTOVESE S.S.D.)

- BATTISTINI LUCA (SAN GIULIANO CITY SSDARL)

- BERNARDI ALESSIO (SAN GIULIANO CITY SSDARL)

- SARTORI GABRIEL (SAN GIULIANO CITY SSDARL)

- TAFA SHAQIR (SAN GIULIANO CITY SSDARL)

- DANTONA CARMELO (SAN MARINO CALCIO)

- TAROZZI ENRICO (SASSO MARCONI)

- DELDOSSI RICCARDO (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)

- MARSETTI MICHELE (SCANZOROSCIATE CALCIO ASD)

- MELLINI AMEDEO (SORA CALCIO 1907)

- METTIVIER MATTEO (TAURUS ACERRANA 1926)

- SALTALAMACCHIA MATTIA (TERRANUOVA TRAIANA)

- BELLAVISTA MICHELE (TROPICAL CORIANO)

- SCARPONI FRANCESCO (TROPICAL CORIANO)

- BOCALON RICCARDO (UNIONCLODIENSECHIOGGIA FC)

- PUCCIO ADRIANO (UNIONCLODIENSECHIOGGIA FC)

- CHAJARI OTHMAN (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

- ROVERATO NICOLO (UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA)

- BORDI FRANCESCO (UNIPOMEZIA 1938)

- IPPOLITI CHRISTIAN (UNIPOMEZIA 1938)

- NUNES DA CUNHA GABRIEL (UNIPOMEZIA 1938)

- MAIONE MANUELE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

- SAIDI MOHAMED YANISS (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

- SPRIANO DAVIDE LUIGI (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

- VALENTINI GIANMARCO (VALMONTONE 1921)

- VIRDIS ALESSIO (VALMONTONE 1921)

- CINEL FILIPPO (VIGASIO A R.L.)

- PASHA PATRICK (VIGASIO A R.L.)

- KASSE KHADIM (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

- MARIN MATTIA (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

- VISCARDI DANIELE GIACINT (VIRTUSCISERANOBERGAMO1909)

- BELLI LORENZO (VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO)

- OMOHONRIA ENDURANCE (VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO)

