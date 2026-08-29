Calciomercato | Nicolò Bordone e la Nolese ancora insieme

La nota biancorossa:

Continuerà a battere al ritmo biancorosso il cuore di Nicolò Bordone, riconfermato dalla Polisportiva Nolese anche per la stagione 2026/2027.

Nicolò è stato uno dei protagonisti del percorso della squadra, prima che un grave infortunio, subito durante la semifinale di Coppa Liguria della scorsa stagione, lo costringesse a fermarsi e ad affrontare una lunga battaglia lontano dal terreno di gioco.

Una battaglia difficile, che richiederà ancora tempo, lavoro, sacrificio e tanta determinazione. Qualità che Nicolò ha sempre dimostrato di possedere e che saranno fondamentali per completare il percorso di recupero.

La Nolese ha voluto fortemente la sua riconferma. Non soltanto per le sue qualità calcistiche, ma soprattutto per il valore umano, il carattere e il profondo attaccamento alla maglia che lo hanno reso un punto di riferimento per tutto l’ambiente biancorosso.

Capitan futuro dovrà lavorare ancora a lungo e duramente prima di poter riabbracciare il campo, ma non sarà mai solo. La società, lo staff, i compagni e tutti i tifosi lo aspettano, pronti a sostenerlo passo dopo passo fino al suo ritorno nel gruppo.

Perché ci sono riconferme che nascono dalle scelte tecniche e altre che arrivano direttamente dal cuore.

Quella di Nicolò appartiene a entrambe.