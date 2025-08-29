Calcio, Coppa Promozione. Le terne arbitrali per la prima giornata

GIRONE A

CERIALE CALCIO – BAIA ALASSIO AUXILIUM

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)

Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)

FINALE LIGURE – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Assistente 1: Gabriele Semeria (Imperia)

Assistente 2: Thomas Cambiaso (Imperia)



GIRONE B

LEGINO 1910 – SAVONA F.B.C. 1907

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)

Assistente 1: Manuel Rodio (Genova)

Assistente 2: Pietro Pollero (Savona)

NEW BRAGNO CALCIO – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Federico Mantero (Savona)

Assistente 2: Mario Preci (Savona)



GIRONE C

MASONE – PRAESE 1945

Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)

Assistente 1: Luca Degiovanni (Novi Ligure)

Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

SESTRESE BOR. 1919 – SAN CIPRIANO

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)

Assistente 1: Matteo Laganaro (Genova)

Assistente 2: Luca Risso (Genova)



GIRONE D

SAMPIERDARENESE – SERRA RICCO’ 1971

Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)

Assistente 1: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)

Assistente 2: Matteo Crotti (Genova)

VALLESCRIVIA 2018 – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)

Assistente 2: Filippo Conti (Genova)



GIRONE E

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – ANGELO BAIARDO

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)

Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Genova)

LITTLE CLUB JAMES – CA DE RISSI SG

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)



GIRONE F

CALVARESE 1923 – SAMMARGHERITESE 1903

Arbitro: Michele Calmatui (Genova)

Assistente 1: Adan Abdullahi Abdi (Chiavari)

Assistente 2: Emanuele Atzei (Chiavari)

CAPERANESE 2015 – SAN DESIDERIO

Arbitro: Nicola Garibaldi (Chiavari)

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)

Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)



GIRONE G

INTERCOMUNALE BEVERINO – FOLLO FOOTBALL CLUB

Arbitro: Cesare Sandri (La Spezia)

Assistente 1: Diego Angelotti (La Spezia)

Assistente 2: Nicolò Orsini (La Spezia)

LEVANTO CALCIO – CANALETTO SEPOR

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistente 1: Francesco Selmi (Chiavari)

Assistente 2: Andrea Chiapolino (Chiavari)



GIRONE H

DON BOSCO SPEZIA CALCIO – MAGRA AZZURRI

Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)

Assistente 1: Stefano Spinetta (La Spezia)

Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)

SANTERENZINA – TARROS SARZANESE SRL

Arbitro: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)

Assistente 1: Cesare Sandri (La Spezia)

Assistente 2: Sabrin Hamouda (La Spezia)