Calcio, Coppa Promozione. Le terne arbitrali per la prima giornata

GIRONE A
CERIALE CALCIO – BAIA ALASSIO AUXILIUM
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Giacomo Albanese (Savona)
FINALE LIGURE – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Gabriele Semeria (Imperia)
Assistente 2: Thomas Cambiaso (Imperia)
GIRONE B
LEGINO 1910 – SAVONA F.B.C. 1907
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Manuel Rodio (Genova)
Assistente 2: Pietro Pollero (Savona)
NEW BRAGNO CALCIO – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)
Assistente 1: Federico Mantero (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
GIRONE C
MASONE – PRAESE 1945
Arbitro: Matteo Perassolo (Novi Ligure)
Assistente 1: Luca Degiovanni (Novi Ligure)
Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – SAN CIPRIANO
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Matteo Laganaro (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
GIRONE D
SAMPIERDARENESE – SERRA RICCO’ 1971
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistente 1: Niccolò Bruno Biasotti (Genova)
Assistente 2: Matteo Crotti (Genova)
VALLESCRIVIA 2018 – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Filippo Conti (Genova)
GIRONE E
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – ANGELO BAIARDO
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Genova)
LITTLE CLUB JAMES – CA DE RISSI SG
Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)
GIRONE F
CALVARESE 1923 – SAMMARGHERITESE 1903
Arbitro: Michele Calmatui (Genova)
Assistente 1: Adan Abdullahi Abdi (Chiavari)
Assistente 2: Emanuele Atzei (Chiavari)
CAPERANESE 2015 – SAN DESIDERIO
Arbitro: Nicola Garibaldi (Chiavari)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Francesco Da Canal (Genova)
GIRONE G
INTERCOMUNALE BEVERINO – FOLLO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Cesare Sandri (La Spezia)
Assistente 1: Diego Angelotti (La Spezia)
Assistente 2: Nicolò Orsini (La Spezia)
LEVANTO CALCIO – CANALETTO SEPOR
Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)
Assistente 1: Francesco Selmi (Chiavari)
Assistente 2: Andrea Chiapolino (Chiavari)
GIRONE H
DON BOSCO SPEZIA CALCIO – MAGRA AZZURRI
Arbitro: Francesco Gardella (Chiavari)
Assistente 1: Stefano Spinetta (La Spezia)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
SANTERENZINA – TARROS SARZANESE SRL
Arbitro: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 1: Cesare Sandri (La Spezia)
Assistente 2: Sabrin Hamouda (La Spezia)