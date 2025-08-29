 / Calcio

Calcio | 29 agosto 2025, 12:54

Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Varate le partite della prima giornata, tutti gli appuntamenti sui campi regionali

Gare fissate il 7 settembre, orario standard per le ponentine alle 18:00, San Filippo Neri - Albingaunia anticipano alle 17:30

Dopo l'ufficializzazione dei gironi di Coppa Liguria, ieri il Comitato Regionale Ligure ha reso noto gli abbinamenti e gli orari degli incontri della prima giornata.
 

Ecco il quadro completo

COPPA LIGURIA – 1ª Giornata
 

GIRONE 1

Bordighera Sant’ Ampelio – Ventimiglia Calcio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Simone Morel (Sintetico), Ventimiglia – Via Freccero, 17

Ospedaletti Calcio – Camporosso
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale Ciccio Ozenda, Ospedaletti – Str. Vallegrande
 

GIRONE 2

Andora 1966 – Oneglia Calcio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Marco Polo, Andora – Via Marco Polo

Virtus Sanremese Calcio – Golfo Dianese 1923
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Pian di Poma (Erba Sint.), Sanremo – Via Aurelia
 

GIRONE 3

Borghetto 1968 – Cisano
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Carlo Oliva, Borghetto S. Spirito – Via Po

San Filippo Neri Albenga – Albingaunia Sport Albenga
07/09/2025 – ore 17:30
Impianto: Annibale Riva, Albenga – Viale Olimpia


GIRONE 4

Altarese 1929 – Cengio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Stelio Fornaciari, Altare – Via Mallare

Dego Calcio – Quiliano & Valleggia
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Rinaldo Perotti, Dego – Via Savona


GIRONE 5

Veloce 1910 – Speranza 1912 F.C.
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Felice Levratto, Savona – Via Brilla (Loc. Zinola)

Virtus Don Bosco – Sciarbo & Cogo Calcio ASD
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: G. Olmo – P. Ferro, Celle Ligure – Via Natta, 2 (Loc. Natta)


GIRONE 6

Old Boys Rensen – Pegliese
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Nazario Gambino, Arenzano – Via del Mare, 49

Rossiglionese – Campese F.B.C.
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Tognocchi Roberto (Gargassino), Rossiglione – Via Tiglieto Garassina


GIRONE 7

Multedo 1930 – Olimpic 1971
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Sandro Pertini, Genova – Via Ronchi, 19


GIRONE 8

Audace Campomorone – Bolzanetese Virtus
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Grondona, Genova – Via Campo di Tiro, 29

Valsecca Sport & Fun – Rabona Via dell’Acciaio
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Negrotto, Serra Riccò – Via Negrotto 10/21

 

GIRONE 9

G.S. Granarolo – Torriglia 1977
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: F. Ceravolo (V. Lagaccio), Genova – Via B. Bianco, 6

Dinamo Santiago – Bargagli San Siro
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Guerrino Strinati, Genova – Via Mogadiscio, 40


GIRONE 10

Borgo Incrociati – Goliardica Genovese 1967
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Ligorna, Genova – Via Solimano

Borgoratti – Cella 1956
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: G. Vallebona, Genova (Bavari) – Via Costa di Ferretto


GIRONE 11

Priaruggia G. Mora – Atletico Quarto
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Mons. E. Sanguineti, Genova – Via dei Ciclamini, 1W

Vecchio Castagna Quarto – Polis. Pieve Ligure
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Mons. E. Sanguineti, Genova – Via dei Ciclamini, 1W


GIRONE 12

S. Lorenzo DC Sanvi – Genova Panchina
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Eugenio Broccardi, Santa Margherita Ligure – Via Garibotti, 25

PSM Rapallo – Borgo Rapallo 98
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: U. Macera, Rapallo – Via della Libertà, 87


GIRONE 13

Cogornese – Segesta Sestri Levante
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale di Cogorno – Via S. Martino

Sporting Club Aurora 1975 – F.C. Lavagna 2.0
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: H.C. Andersen, Sestri Levante – Via Modena, 1


GIRONE 14

Brugnato 1955 – Riccò Le Rondini
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Campo da destinare

Casarza Ligure – Atletico Casarza Ligure
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale, Casarza Ligure – Via San Giovanni


GIRONE 15

Cadimare Calcio – Bolanese
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Denis Pieroni, La Spezia – Via della Pieve, 41

Ceparana Calcio – Riomaior 1965
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Cipriano Incerti (Erba), Bolano – Via Cisa Sud, Loc. Giarizzo


GIRONE 16

Forza e Coraggio – Lerici F.C.
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Astorre Tanca, La Spezia – Via Lunigiana

Marolacquasanta – Calcio Popolare Spezia
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Astorre Tanca, La Spezia – Via Lunigiana

