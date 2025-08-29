Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Varate le partite della prima giornata, tutti gli appuntamenti sui campi regionali

Dopo l'ufficializzazione dei gironi di Coppa Liguria, ieri il Comitato Regionale Ligure ha reso noto gli abbinamenti e gli orari degli incontri della prima giornata.
Ecco il quadro completo
COPPA LIGURIA – 1ª Giornata
GIRONE 1
Bordighera Sant’ Ampelio – Ventimiglia Calcio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Simone Morel (Sintetico), Ventimiglia – Via Freccero, 17
Ospedaletti Calcio – Camporosso
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale Ciccio Ozenda, Ospedaletti – Str. Vallegrande
GIRONE 2
Andora 1966 – Oneglia Calcio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Marco Polo, Andora – Via Marco Polo
Virtus Sanremese Calcio – Golfo Dianese 1923
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Pian di Poma (Erba Sint.), Sanremo – Via Aurelia
GIRONE 3
Borghetto 1968 – Cisano
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Carlo Oliva, Borghetto S. Spirito – Via Po
San Filippo Neri Albenga – Albingaunia Sport Albenga
07/09/2025 – ore 17:30
Impianto: Annibale Riva, Albenga – Viale Olimpia
GIRONE 4
Altarese 1929 – Cengio
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Stelio Fornaciari, Altare – Via Mallare
Dego Calcio – Quiliano & Valleggia
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Rinaldo Perotti, Dego – Via Savona
GIRONE 5
Veloce 1910 – Speranza 1912 F.C.
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Felice Levratto, Savona – Via Brilla (Loc. Zinola)
Virtus Don Bosco – Sciarbo & Cogo Calcio ASD
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: G. Olmo – P. Ferro, Celle Ligure – Via Natta, 2 (Loc. Natta)
GIRONE 6
Old Boys Rensen – Pegliese
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Nazario Gambino, Arenzano – Via del Mare, 49
Rossiglionese – Campese F.B.C.
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Tognocchi Roberto (Gargassino), Rossiglione – Via Tiglieto Garassina
GIRONE 7
Multedo 1930 – Olimpic 1971
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Sandro Pertini, Genova – Via Ronchi, 19
GIRONE 8
Audace Campomorone – Bolzanetese Virtus
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Grondona, Genova – Via Campo di Tiro, 29
Valsecca Sport & Fun – Rabona Via dell’Acciaio
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Negrotto, Serra Riccò – Via Negrotto 10/21
GIRONE 9
G.S. Granarolo – Torriglia 1977
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: F. Ceravolo (V. Lagaccio), Genova – Via B. Bianco, 6
Dinamo Santiago – Bargagli San Siro
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Guerrino Strinati, Genova – Via Mogadiscio, 40
GIRONE 10
Borgo Incrociati – Goliardica Genovese 1967
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Ligorna, Genova – Via Solimano
Borgoratti – Cella 1956
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: G. Vallebona, Genova (Bavari) – Via Costa di Ferretto
GIRONE 11
Priaruggia G. Mora – Atletico Quarto
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Mons. E. Sanguineti, Genova – Via dei Ciclamini, 1W
Vecchio Castagna Quarto – Polis. Pieve Ligure
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Mons. E. Sanguineti, Genova – Via dei Ciclamini, 1W
GIRONE 12
S. Lorenzo DC Sanvi – Genova Panchina
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Eugenio Broccardi, Santa Margherita Ligure – Via Garibotti, 25
PSM Rapallo – Borgo Rapallo 98
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: U. Macera, Rapallo – Via della Libertà, 87
GIRONE 13
Cogornese – Segesta Sestri Levante
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale di Cogorno – Via S. Martino
Sporting Club Aurora 1975 – F.C. Lavagna 2.0
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: H.C. Andersen, Sestri Levante – Via Modena, 1
GIRONE 14
Brugnato 1955 – Riccò Le Rondini
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Campo da destinare
Casarza Ligure – Atletico Casarza Ligure
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Comunale, Casarza Ligure – Via San Giovanni
GIRONE 15
Cadimare Calcio – Bolanese
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Denis Pieroni, La Spezia – Via della Pieve, 41
Ceparana Calcio – Riomaior 1965
07/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Cipriano Incerti (Erba), Bolano – Via Cisa Sud, Loc. Giarizzo
GIRONE 16
Forza e Coraggio – Lerici F.C.
06/09/2025 – ore 18:00
Impianto: Astorre Tanca, La Spezia – Via Lunigiana
Marolacquasanta – Calcio Popolare Spezia
07/09/2025 – ore 11:00
Impianto: Astorre Tanca, La Spezia – Via Lunigiana