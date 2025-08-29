Calcio. Le carte di mister Buttu: "Derthona grandissima società. Pietra forte, in D il Vado è un passo avanti a tutti" (VIDEO)

Sono tanti i sorrisi che mister Buttu ha regalato nel post partita, grazie ai tanti volti familiari intravisti al termine dell'amichevole con il Pietra Ligure.
Nelle parole del tecnico ingauno si percepisce anche una ritrovata serenità, grazie anche all'approdo in una società solida e organizzata come il Derthona, uscita vincitrice dal test del Devincenzi per 1-0.
In conferenza stampa non sono mancate parole di elogio per i biancocelesti, così come il Vado, visto da Buttu come la candidata numero uno alla promozione in Serie C.