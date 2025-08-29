Calcio, Cengio. Il campionato intriga mister Chiarlone: "Prima Categoria super competitiva, partiamo in tanti con il medesimo obiettivo" (VIDEO)

E' un'opera di verità quella che mister Loris Chiarlone ha compiuto al termine del Memorial Zizzini.

Dietro la strafavorita Virtus Sanremese, molte squadre del girone A di Prima Categoria hanno saputo comunque rinforzarsi, mettendo giustamente sul piatto le proprie ambizioni.

Anche il Cengio ha allargato il proprio organico e punta a potersi ritagliare uno spazio all'interno della griglia playoff, ma il tecnico valbormidese è pienamente consapevole del buon livello delle avversarie e delle insidie che può nascondere la stagione.