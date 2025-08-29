 / Calcio

Calcio | 29 agosto 2025, 20:08

Calcio, Cengio. Il campionato intriga mister Chiarlone: "Prima Categoria super competitiva, partiamo in tanti con il medesimo obiettivo" (VIDEO)

Calcio, Cengio. Il campionato intriga mister Chiarlone: &quot;Prima Categoria super competitiva, partiamo in tanti con il medesimo obiettivo&quot; (VIDEO)

E' un'opera di verità quella che mister Loris Chiarlone ha compiuto al termine del Memorial Zizzini.

Dietro la strafavorita Virtus Sanremese, molte squadre del girone A di Prima Categoria hanno saputo comunque rinforzarsi, mettendo giustamente sul piatto le proprie ambizioni.

Anche il Cengio ha allargato il proprio organico e punta a potersi ritagliare uno spazio all'interno della griglia playoff, ma il tecnico valbormidese è pienamente consapevole del buon livello delle avversarie e delle insidie che può nascondere la stagione.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium