Calciomercato, Celle Varazze. Ancora novità nel parco under, Dopo Limongelli c'è anche Salvadori

Non solo Limongelli, il gruppo under del reparto d'attacco del Celle Varazze avrà tra le proprie fila anche Andrea Salvadori.
Il giocatore classe 2007 è cresciuto in Toscana, vestendo le maglie di Livorno, Pontedera ed Empoli. L'anno scorso la prima stagione in Serie D, con il Poggibonsi, dove ha messo a segno tre reti.
La nota:
Il 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒛𝒛𝒆 𝑭.𝑩.𝑪. comunica di aver raggiunto l’accordo di tesseramento per la prossima stagione 2025-26 con il giocatore 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 𝑺𝒂𝒍𝒗𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊.
Giocatore classe 2005 in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo.
Dopo una trafila giovanile suddivisa tra Livorno Pontedera ed Empoli, lo scorso anno disputa con il Poggibonsi Serie D (girone E) 26 partite mettendo a referto 3 gol.
La società dà il benvenuto ad 𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆𝒂 augurandogli buona fortuna in maglia biancoblù.