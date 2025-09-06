Calcio, Coppa Promozione. Savona vincente ma ingolfato, il Bragno sfiora la rimonta al Chittolina

SAVONA - BRAGNO 2-1 (6' Fossati, 45' Zunino - 65' Gamba)
50' FINISCE QUA! IL SAVONA BATTE 2-1 IL BRAGNO!
49' riesce a sviluppare un'azione lineare il Savona, colpo acrobatico di Saracco respinto dalla parte alta della traversa
45' saranno quattro i minuti di recupero
42' ancora Bragno. Tiro - cross di Vasiunin, ci mette la mano Rosasco
41' El Bouchi (ottima la sua prova) apre la linea difensiva del Savona come un coltello nel burro, Rosasco salva tutto. Striscioni in evidente difficoltà atletica
39' Bragno che spinge alla ricerca del pari, il Savona agisce di rimessa
37' Damonte con i crampi, entra Incorvaia
34' Zunino d'astuzia trova palla al limite, il numero 10 cerca il colpo da biliardo, palla fuori
27' Traversa del Bragno! Monni! La palla spiove all'ultimo scavalcando Rosasco, il legno salva però il Savona
26' coast to coast di Damonte, il cross viene però intercettato. L'esterno biancoblu sembra tra i pochi in condizione
24' cambio Savona, ecco Silvestri, esce Rignanese
23' Monni può pareggiarla, l'attaccante perde il tempo della battuta a rete
22' Reazione immediata del Savona! Traversa di Zunino!
20' GAMBA! LA RIAPRE IL BAGNO! BOTTA DAL LIMITE ALL'ANGOLINO PER L'EX ATTACCANTE BIANCOBLU (CHE NON ESULTA)
15' destro dal limite di Gamba, pallone a lato di un paio di metri
14' Raja - Saracco, secondo cambio biancoblu
13' buona trama Bragno, conclusa a giro da Monni, Rosasco vola ma non deve intervenire
10' esce proprio Niba nel Bragno, al suo posto Oddera
8' cambio Savona, entra Cartiere per Covelli
7' ammonito Durante, stoppato Niba in ripartenza
2' Occasione subito per il Bragno, Niba viene però anticipato da Rosasco in uscita bassa
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
47' squadre negli spogliatoi dopo due minuti di recupero
45' IL RADDOPPIO DEL SAVONA! ZUNINO! MANCINO SBUCCIATO CHE IN QUALCHE MODO BEFFA IL BRAGNO, NON SARA' UNO DEI GOL PIU' BELLI DELLA PUNTA BIANCOBLU, MA QUANTO BASTA PER IL RADDOPPIO
42' ci riprova il capitano dal limite, mancino "masticato"
41' Esce bene il Bragno, Di Martino verticalizza per Panelli che si incarta al momento della battuta
35' la gara nel suo sviluppo è piuttosto equilibrata, a creare i presupposti di maggiore pericolosità a favore del Savona è la qualità dei giocatori biancoblu
28' risposta biancoblu, questa volta lo scambio in attacco favorisce Rignanese, piattone troppo aperto rispetto allo specchio biancoverde
27' Savona ancora sorpreso centralmente da Monni, Di Martino sul successivo calcio di punizione poteva far meglio...
22' ammonito Bausano, fallo al limite su Rignanese, ben innescato da Zunino
20' squadre già abbastanza lunghe, soprattutto in mediana c'è molto spazio per le sortite di entrambe le squadre
17' velo di Rignanese per Zunino, l'ex punta del Campomorone ha il corridoio aperto verso la porta, ma viene recuperato in extremis. Replica immediata di Di Martino dalla distanza, sfera deviata in corner, sugli sviluppi fallo in attacco dei valbormidesi
12' punizione dai 30 metri di Di Martino, battuta arquata sulla quale Rosasco si dimostra sicuro
10' risponde Monni, pescato in verticale da Di Martino, blocca Rosasco senza affani
6' SAVONA IN VANTAGGIO! FOSSATI! CONTROLLO E TIRO DAL LIMITE DEL CENTROCAMPISTA BIANCOBLU, IL PORTIERE BIANCOVERDE PUO' SOLO SFIORARE
5' schieramenti a livello tattico confermati. 3-5-2 per il Savona con Zunino e Rignanese davanti, il Bragno risponde con il 4-4-2
1' si parte!
PRIMO TEMPO
SAVONA: Rosasco, Bellotti, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Covelli, Fossati, Rignanese, Zunino, Durante.
A disposizione: Fois, Cortesi, Calcagno, Cartiere, Incorvaia, Toskaj, Silvestri, Ciminelli, Saracco.
Allenatore: Cola
BRAGNO: Kotsyubijnski, Vasiunin, Esposito, El Bouchi, Bausano, Gallo, Panelli, Niba, Gamba, Dimartino, Monni,
A disposizione: Canonica, Rebagliati, Rogna, Pregliasco, Bovio, Parodi, Longagna, Sow, Oddera.
Allenatore: Ferraro
Arbitro: Martino di Savona
Assistenti: Gasparo e Bondi di Genova