Calcio, serie D. Al via il campionato dell'Imperia: debutto a Lavagna contro il Varese

È il giorno del debutto in campionato, dopo un'estate fin troppo travagliata: l'Imperia a Lavagna sfiderà il Varese alle 16 nel match che apre il girone A di Serie D.

Mister Giancarlo Riolfo è carico al punto giusto: "Dopo la partita di Coppa abbiamo cercato di inserire i nuovi acquisti, ma contando che stiamo lavorando da tre settimane, i ragazzi devono aver modo di conoscersi ancora. Quel che è certo è che dovremo andare in campo con la spregiudicatezza che ci deve portare a raccogliere il massimo da questa partita".

Nonostante il Varese parta "a fari spenti", il tecnico nerazzurro non si fida degli avversari di giornata: "Resta comunque una piazza dal blasone importante, che l'anno scorao ha lottato per le posizioni di vertice, anche se quest'anno hanno cambiato molto".

Per agevolare chi non andrà a Lavagna, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società nerazzurra. Una decisione arrivata all'ultimo: "Ci stiamo attrezzando - dichiara Riolfo - . Essendo partiti in ritardo è logico che su più fronti in queste prime battute possiamo incontrare qualche difficoltà. Cosi come la presentazione della squadra, che stiamo cercando di organizzare al meglio nei prossimi giorni".



Questi i convocati per la prima di campionato

Portieri: Giuseppe Agostino, Alberto Rossi

Difensori: Nicola Bresciani, Francesco Del Bello, Matteo Di Giosia, Manuel Dimitri, Fabio Freccero, Simone Guida, Francesco Labonia, Moussa Langata

Centrocampisti: Mattia Anzalone, Alessandro Boccia, Nicholas Costantini, Niccolò Delmastro, Benjamin Idaro, Andrea Piccinin

Attaccanti: Giovanni Busato, Davide Casagrande, Giordano Conti, Riyad Khelifi, Lorenzo Insolito



