Calcio. Santanocito in ospedale dopo Vado - Sanremese, nessuna conseguenza per il giocatore matuziano

Momenti di preoccupazione nel post partita per il giocatore ventenne della Sanremese, Alessio Santanocito.

Durante la gara d'esordio campionato di Serie D Vado-Sanremese, allo stadio Chittolina, Santanocito ha infatti subito un forte colpo alla testa.

Per precauzione sono stati chiamati i soccorsi e Santanocito è salito da solo sull'ambulanza per essere trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti.

Il calciatore è poi rientrato senza difficoltà a Sanremo, pronto a riunirsi ai propri compagni in vista dei prossimi impegni.