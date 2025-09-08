Calcio. Il Ligorna batte a fil di sirena il Celle Varazze, gli highlights della gara d'esordio delle civette (VIDEO)

La sintesi a cura del canale ufficiale del club genovese:LIGORNA – CELLE VARAZZE 3-2
MARCATORI: 18′ Capra, 34′ Rosa, 65′ Sabbione (aut.), 73′ Tiana, 94′ Costantino
LIGORNA: Rodriguez, Dellepiane, Carlini, Miccoli (81′ Vitali), Scannapieco (90′ Costantino), Pastore, Sabbione, Bruzzo (57′ Vassallo), Piredda, Rosa (81′ Zenati), Tiana.
A disposizione: Corci, Vernetti, Moramarco, Colombo, Loffredo.
Allenatore: Pastorino.
CELLE VARAZZE: Mitu, De Benedetti, Stanga, Demartini (57′ Marchetti), Scarfò, Bortoletti, Giolfo (85′ Salvadori), Szerdi (63′ Akkari), Capra (75′ Gnecchi), Limongelli (60′ Balan), Righetti.
A disposizione: Di Sarno, Donaggio, Padovan, Giosa.
Allenatore: Pisano.