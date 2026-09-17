Calcio | Vado. Annoni in panchina anche contro il Pescara, martedì la decisione definitiva sul mister

Non è stata una trasferta fortunata quella del Vado a Livorno. Dopo aver ribaltato l'iniziale vantaggio di Malagrida, i rossoblù hanno subito la reazione e il forcing dei labronici, cedendo soltanto nelle ultime battute di gioco.

Sul risultato pesa anche un rigore non concesso per una trattenuta di maglia di Rizza ai danni di Ghezzi, lasciata correre nonostante il consulto al FVS. La gara dell'Ardenza ha comunque confermato la buona condizione del Vado che, fatta eccezione per i primi venti minuti di Reggio Emilia, ha saputo tenere testa a ogni avversario.

Nel frattempo, l'attenzione si sposta sul tema allenatore. Dopo l'esonero di mister Pastorino, la prima squadra è stata affidata al vice Paolo Annoni. Il tecnico guiderà i rossoblù almeno fino alla sfida contro il Pescara; successivamente, con ogni probabilità martedì, si terrà un vertice con la dirigenza per valutare se vi siano i presupposti per proseguire insieme per tutto il resto della stagione.