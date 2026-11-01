Sanremese-Imperia, tutti gli occhi sul derby del Ponente: Festa sceglie Ganz, Lerda si affida a Welbeck (LIVE)

SANREMESE-IMPERIA 0-0
50'st - Finita! Il derby del Ponente termina 0-0.
47'st - Ammonito Cheshmedjiev.
45'st - Cinque minuti di recupero.
43'st - Cambio Imperia: fuori Vuillermoz, dentro Infante.
39'st - Ammonito Costantino per simulazione.
37'st - Cambio Sanremese: fuori M'Vila, dentro Grosso.
32'st - Cambio Imperia: fuori Cekrezi, dentro Rizzotti.
29'st - Cambio Sanremese: fuori Cipriani, dentro Nguegang.
24'st - Azione insista della Sanremese, iniziata a sinistra e conclusa a destra con Cipriani. Il tiro dell'esterno però è fuori dallo specchio.
20'st - Cambio Sanremese: fuori Racot, dentro Costantino.
17'st - Partita adesso più divertente con occasioni da una parte e dall'altra. Questa volta tocca all'Imperia spaventare i padroni di casa e lo fa con un colpo di testa di Anton, che termina alla destra di Bohli.
15'st - Ancora un brivido per la difesa dell'Imperia: cross dalla sinistra di Girgi, il pallone attraversa tutta l'area ma nessuno trova la deviazione vincente.
11’st - Cambio Imperia: fuori Costantini, dentro Carella.
10’st - Clamorosa occasione per la Sanremese con Usai, che, dal limite dell'area, calcia (centrale) anziché servire Ganz solo all’interno dell’area.
9'st- Buon momento per i neroazzurri. Pallone recuperato davanti l'area della Sanremese e Margiotta colpisce al volo, impegnando Bohli alla presa.
8'st - Ecco l'Imperia. Il primo tiro verso la porta di Bohli è a firma Di Renzo: la conclusione del numero 9 termina di poco fuori.
2'st - Doppio cambio nell'Imperia: fuori Cecere e Bresciani, dentro Fofana e Musaba.
1'st - Inizia la ripresa!
Secondo tempo
47' - Finisce il primo tempo: al Comunale tra Sanremese e Imperia è 0-0.
45' - 2 minuti di recupero.
45' - Troppi fischietti sugli spalti, l'arbitro fa diffondere un annuncio dallo speaker: se si continua, la gara verrà sospesa.
44' - Cambio forzato per Festa. Fuori Palella per infortunio, dentro Cavaliere.
38' - Ammonito Bresciani.
35' - Ci riprova Cheshmedjiev dalla distanza, ma l'esito è simile al precedente: conclusione forte ma alta.
25' - Ancora Sanremese pericolosa. Racot mette in mezzo un pallone velenoso dalla trequarti, Ganz spizza di testa ma il suo tiro viene deviato e termina alla sinistra del portiere ospite.
23' - Cheshmedjiev prova a impensierire Sourzac con un tiro dal limite dell'area, ma la sua conclusione è totalmente sbagliata.
19' - GOL ANNULLATO ALLA SANREMESE! Cross di Girgi dalla sinistra, stacco perentorio di Racot che di testa chiama Sourzac al miracolo. Il pallone colpisce il palo e sulla respinta Ganz mette in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.
15' - Ancora Racot. Il numero 91 prende palla su sviluppi di un corner dalla sinistra, rientra verso il centro e col destro calcia forte: il pallone esce di poco alla sinistra di Sourzac.
14' - Primo tiro nello specchio della porta dell'Imperia e porta la firma di Ganz, che in mezza rovesciata prova a sorprendere la difesa neroazzurra dopo un ottimo cross di Racot dalla destra.
10' - Dopo dieci minuti ancora nessuna grande occasione da gol al Comunale. Entrambe le squadre cercano di fare la partita, ma al momento prevale un grande equilibrio.
1' - Partiti! Primo tocco per la Sanremese.
Primo tempo
Sanremese-Imperia
Sanremese: Bohli; Palella, Ganz, Monticone, M’Vila, Rota, Cipriani, Girgi, Usai, Cheshmedjiev, Racot.
A disposizione: Sposito, Di Fino, Grosso, Costantino, Melis, Cavaliere, Appiah, Nguegang, Oddone.
Allenatore: Gianluca Festa.
Imperia: Sourzac; Welbeck, Di Renzo, Costantini, Cekrezi, Margiotta, Bresciani, Vuillermoz, Serpe, Anton Andrei, Cecere.
A disposizione: Colella, Rizzotti, Guida, Carella, Puentes Londono, Infante, Musaba, Fofana, Samb.
Allenatore: Franco Lerda.
Arbitro: Giuseppe Matranga di Palermo.
Assistenti: Domenico Damato di Milano e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo.
(Foto a cura di Christian Flammia)