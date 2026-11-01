Calcio | Promozione. Il big match e la vetta sono della Virtus Sanremese! I matuziani vincono in rimonta contro il Finale

FINALE - VIRTUS SANREMESE 1-2 (39' Vuillermoz - 47' pt Burdisso, Negro 81')

50' finisce qua!

49' espulso Ricci! Fallo da ultimo uomo su Alvarez dopo una palla persa. Palo di Schillaci sulla punizione

46' Crudo si mangia il colpo del ko sparando alto a tu per tu

45' quattro di recupero

44' ammonito Tancredi

40' esce Martelli, spazio a Crudo nella Virtus

39' Macagno prova sul primo palo, respinge in corner Brizio. Nel Finale Ballone per Moretti

36' VIRTUS IN VANTAGGIO, I MATUZIANI LA RIBALTANO CON NEGRO! Punizione di Taddei, palla che rimane in area e il centrale trova la girata vincente

35' tocco di mano di Tancredi, Savino non lo sanziona con il secondo cartellino: proteste dei matuziani

30' tanti errori in questa ripresa per il Finale, meglio la Virtus nel complesso che ora ha conquistato anche un piazzato. Schillaci prova, palla a lato

25' cambi. nel Finale Brovida per Polito, nella Virtus esce Gagliardi e dentro Schillaci

23' torna al tiro il Finale con Kosiqi, blocca Brizio

22' un po' calato il Finale, ne approfitta la Virtus per andare ancora al tiro, Alvarez non trova la porta con il destro

18' richiamo a gioco in corso per Alessi, il mister di casa è a rischio rosso. Due tiri negli ultimi minuti per la Virtus, ma niente di pericoloso

14' Camerino per Burdisso nella Virtus

12' ammonito Gagliardi, poco prima Gragnoli blocca il tiro debole di Alvarez

9' esordio in giallorossoblu per Macagno, esce Vuillermoz

3' Negro colpisce la traversa sull'angolo di Gagliardi! Che brivido per il Finale, sul corner seguente esce con i pugni Gragnoli

16:02 ripartiti

SECONDO TEMPO

45'+3' finisce qui il primo tempo sul risultato di parità.

45'+2' TROVA IL PAREGGIO LA VIRTUS SANREMESE! Burdisso chiude al meglio l'azione dei biancazzurri bucando sul primo palo Gragnoli.

45'+1' buona chance per raddoppiare per Kosiqi, ma l'attaccante giallorosso si attarda troppo.

45' prova il tiro a giro dal limite El Kamli, murato. Si giocherà ancora per 2'.

40' si incunea in area finalese Ferrante che finisce a terra, ammonito per simulazione il numero 7 in maglia rossa.

39' LA SBLOCCA IL FINALE! Cross dalla destra con sponda di petto "al bacio" di Kosiqi, Vuillermoz manda la palla di prima intenzione in buca d'angolo.

31' cross dalla destra per la Virtus Sanremese che trova Alvarez in avvitamento di testa, palla indirizata all'angolino basso che Gragnoli blocca.

29' difende bene il pallone Polito in area, a rimorchio arriva Kosiqi che va a botta sicura ma Brizio col piede si salva.

25' risponde Polito per il Finale, conclusione debole rasoterra che Brizio blocca.

24' occasionissima per Burdisso defilato a destra, Gragnoli non si fa sorprendere e mette in corner.

20' faticano ad arrivare le occasioni da rete. Per ora a prevalere sono le difese.

15' conquista il secondo calcio d'angolo nel giro di pochi minuti il Finale, stavolta il diagonale di Vuillermoz è deviato. Sugli sviluppi in area svetta Brizio.

10' partita piacevole in questi primi minuti anche se con qualche interruzione.

5' alto il ritmo della squadra sanremese, oggi in completo rosso.

1' calcio d'inizio affidato alla Virtus, è però il Finale a riconquistare subito palla e andare al tiro con Polito. Para a terra Brizio

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Gragnoli, Caligaris, Ricci, Moretti, Tancredi, Saracco, Canepa, Vittori A., Kosiqi, Vuillermoz, Polito

A disp: Canonica, Crovella, Carrega, Bovio, Messina, Pischedda, Ballone, Brovida, Macagno

All: Alessi

VIRTUS SANREMESE: Brizio, Martelli, El Kamli, Negro, Taddei, Virga, Ferrante, Turrini, Burdisso, Gagliardi, Alvarez

A disp: Gonzalez, Gonella, Castaldo, Crudo, Leone, Prattico, Schillaci, Bregliano, Camerino

All: Teti (Fiuzzi squalificato)

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistenti: Silvano Salvestrini (Albenga) - Vincenzo Falco (Genova)

Finale e Virtus Sanremese sono attualmente le due formazioni prime in classifica nel girone con 11 punti e oggi al "Borel", rinnovato dopo l'intervento al manto erboso, si testeranno. La truppa di Alessi è partita con l'obiettivo di far bene e sognare, matuziani tra i candidati principali al salto di categoria.