Giudice Sportivo | Coppa Promozione. Tra i savonesi squalificati Juricic, Cassini e Chariq

Gare Coppa Italia Promozione
Gare del 12/09/2026
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.)
Chariq Anes (Pontelungo 1949)
I ammonizione diffida
Guelfi Nicola (Follo Football Club)
Delfino Enrico (Pontelungo 1949)
Roascio Gabriele (Pontelungo 1949)
Bregliano Simone (Virtus Sanremese Calcio)
Miceli Armando (Virtus Sanremese Calcio)
Gare del 13/09/2026
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Dirigenti
I ammonizione diffida
Ciani Giuseppe (Don Bosco Spezia Calcio)
Allenatori
I ammonizione diffida
Berogno Gianni (Olimpic 1971)
Calciatori espulsi
Squalifica per una gara effettiva
Juricic Marco (Ceriale Progetto Calcio)
Castropignano Matteo (Magra Azzurri)
Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.)
Spatari Manuele (A.N.P.I. Sport E. Casassa)
Cassini Valentino (Albingaunia Sport Albenga)
Dodero Matteo (Atletico Quarto)
Maglione Gianmaria (Lerici F.C.)
Pulsoni Stefano (Little Club Genoa)
Marchelli Luca (Masone)
Schenone Christian (San Desiderio)
I ammonizione diffida
Venturelli Stefano (A.N.P.I. Sport E. Casassa)
Bianco Lorenzo (Albingaunia Sport Albenga)
Manti Stefano (Albingaunia Sport Albenga)
Beluffi Luca (Baia Alassio Auxilium)
Garibbo Luca (Baia Alassio Auxilium)
Mrabt Youssef (Calvarese 1923)
Profumo Davide (Calvarese 1923)
Roffo Luca (Calvarese 1923)
Branda Gabriele (Campese F.B.C.)
Stilo Francesco (Campese F.B.C.)
Bosio Luca (Canaletto Sepor)
El Amiry Ilyass (Canaletto Sepor)
Salati Andrea (Don Bosco Spezia Calcio)
Ballone Leonardo (Finale)
Brovida Gabriele (Finale)
Polito Thomas (Finale)
Bagliano Goffredo (Football Club Bogliasco)
Benvenuto Lorenzo (Football Club Bogliasco)
Concarini Nicolo (Football Club Bogliasco)
Gavini Luca (Lerici F.C.)
Giampieri Mattia (Lerici F.C.)
Bagnasco Matteo (Levanto Calcio)
Lagaxio Lorenzo (Levanto Calcio)
Bernieri Francesco (Magra Azzurri)
Rosati Andrea (Magra Azzurri)
Boero Luca (Masone)
Ferrando Riccardo (Masone)
Morando Nicola (Masone)
Bianchino Paolo (Olimpic 1971)
Sacco Andrea (Olimpic 1971)
Di Santo Lorenzo (Praese 1945)
Ivaldi Alessandro (Praese 1945)
Serra Jauch Sanche Moises D. (Praese 1945)
Traverso Matteo (Praese 1945)
Massone Matteo (Sampierdarenese)
Porcu Daniel (Sampierdarenese)
Savoca Matteo (Sampierdarenese)
Montecucco Paolo (San Cipriano)
Castagneto Francesco (San Desiderio)
Tosi Emanuele (San Desiderio)
Di Bella Alessandro (San Francesco Loano)
Repetto Edoardo (Sestrese Bor. 1919)
Cirillo Simone (Ventimigliacalcio)