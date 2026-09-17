Giudice Sportivo | Eccellenza. Le sanzioni dopo la prima giornata, si arriva fino a due giornate di squalifica

Gare del Campionato Eccellenza
Gare del 13/09/2026
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Allenatori
Ammonizione (I infr.)
Meledina Gerolamo (Golfo Paradiso Pro Recco C.A.)
Calciatori espulsi
Squalifica per due gare effettive
Marrale Gabriele (Athletic Club Albaro)
Squalifica per una gara effettiva
Punzo Lorenzo (Golfo Paradiso Pro Recco C.A.)
Calciatori non espulsi
Ammonizione (I infr.)
Chiarlone Lorenzo (Albissole 1909)
Macagno Manuele (Albissole 1909)
Rolandi Matteo (Albissole 1909)
Cannella Gabriele (Arenzano Football Club)
De Mattei Giovanni (Arenzano Football Club)
Lupi Alessio (Arenzano Football Club)
Campaner Lorenzo (Busalla Calcio)
Francesia Berta Federico (Busalla Calcio)
Ottoboni Giacomo (Busalla Calcio)
Vignolo Filippo (Busalla Calcio)
Graziani Thomas (Cairese)
Gulli Andrea (Cairese)
Turone Filippo Ramon (Cairese)
Canepa Mattia (Campomorone Sant'Olcese)
Germi Giacomo (Campomorone Sant'Olcese)
Moreno Reyes Jorge E. (Campomorone Sant'Olcese)
Rovido Davide (Campomorone Sant'Olcese)
Cancellara Gabriel (Carcarese)
Ravera Edoardo (Carcarese)
Bordo Pietro (Football Genova Calcio)
Lipani Simone (Football Genova Calcio)
Balestrino Simone (Golfo Paradiso Pro Recco C.A.)
Scotto Leonardo (Lavagnese 1919 A.S.D.)
Zeby Drebli Moise (Lavagnese 1919 A.S.D.)
Marzi Matteo (Molassana Boero A.S.D.)
Aspesi Amedeo (Pietra Ligure 1956)
Farrauto Sebastiano (Pietra Ligure 1956)
Odasso Tommaso (Pietra Ligure 1956)
Ravoncoli Mirko (Pietra Ligure 1956)
Bacigalupo Giacomo (Rivasamba H.C.A.)
Dall'Asta Nicolo (Rivasamba H.C.A.)
Casanova Alessandro (Sammargheritese 1903)
Mallamace Antonio (Sammargheritese 1903)
Vaccarezza Alberto (Sammargheritese 1903)
Virtuosi Andrea (Sammargheritese 1903)
Fabbri Alex (Savona FBC 1907 ASD)
Galli Daniele (Savona FBC 1907 ASD)
Rignanese Fabio (Savona FBC 1907 ASD)
Cartiere Riccardo (Vallescrivia 2018)
Ranasinghe Samuele (Vallescrivia 2018)