Andora, 220 i partecipanti alla prima edizione de "La Classica del Sorriso-Memorial Sergio Longoni" (FOTO)

Ieri mattina ad Andora si è tenuta la prima edizione de "La Classica del Sorriso-Memorial Sergio Longoni".

La gara di bici è partita dalla sede dell'Istituto Sacra Famiglia, organizzatori dell'evento. La carovana di Fra’ Bike ha raggiunto Sanremo lungo la ciclovia della Riviera.

Circa 220 i partecipanti arrivati da tutte le 20 sedi di Sacra Famiglia sparse tra Liguria, Lombardia e Piemonte. In gara anche 50 persone con disabilità, di tutte le età, molti dei quali per la prima volta in bici grazie ad un progetto di inclusione.

L’iniziativa, realizzata anche grazie al sostegno di Unoenergey, nasce per festeggiare tre anniversari del 2026 - i 130 anni dalla fondazione, i 70 anni della sede di Andora e i 10 di quella di Loano- ed è dedicata alla memoria di Sergio Longoni, imprenditore brianzolo fondatore di Longoni Sport e Df Sport Specialist, pioniere del retail sportivo specializzato in Italia e sostenitore di numerosi atleti azzurri, recentemente scomparso. Amico generoso del progetto Fra’ Bike, al quale ha donato caschi e attrezzature.

Alla partenza erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente dell'Istituto don Bruno Marinoni, il sindaco Demichelis e la sua giunta.

Le Fra’ Bike sono state il cuore della giornata: tandem, biciclette con pedana per carrozzine e risciò a pedalata assistita che permettono a persone con disabilità e fragilità diverse di vivere il piacere del movimento, dell’aria aperta e della relazione con il territorio, accompagnate da volontari e operatori.

La Classica del Sorriso è state anche un modo per far conoscere il progetto e per cercare nuovi volontari disponibili ad accompagnare gli ospiti nelle uscite.