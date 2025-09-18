Il "calcetto del venerdì", rito che resiste alle mode e al tempo: c'è chi festeggia oltre un quarto di secolo di passione

In un’epoca in cui il calcetto sembra vivere una stagione di ridimensionamento, lasciando sempre più spazio ad altre discipline amatoriali come il padel, c’è chi continua a custodire con passione una tradizione che dura da oltre un quarto di secolo. È il caso di un gruppo di amici che ogni settimana, puntualmente, si ritrova per quello che spesso viene definito come il proverbiale "calcetto del venerdì".

Nel caso che vi raccontiamo letteralmente. Solitamente a Pietra Ligure nei campetti di via Nazario Sauro, da ormai 26 anni consecutivi il gruppo si dà appuntamento, mantenendo intatto lo spirito delle origini nonostante sia passato davvero tanto tempo e ci sia stato qualche cambio di formazione. Una costanza che affonda le radici non solo nella passione per il pallone, ma anche nel piacere di ritrovarsi, di ridere e scherzare, di vivere insieme quello che ormai è diventato un vero e proprio rito.

Lo scorso 12 settembre, in via del tutto eccezionale, il ritrovo si è spostato a Feglino, sul campo appena rinnovato. L’occasione era speciale: festeggiare i 26 anni di questo appuntamento immancabile e, contemporaneamente, i 60 anni di Carlo, l’anima del gruppo. È lui che, con precisione certosina, ogni settimana convoca i 14 giocatori, gestendo il tutto con un foglio Excel che tiene traccia delle presenze come un vero e proprio registro di bordo.

Per l’occasione la partitella del venerdì si è trasformata in un triangolare, una serata celebrativa ma anche un modo per ribadire la forza di un legame che ormai si è creato tra gli amici partecipanti e una passione che, nonostante cambino i tempi e in alcuni casi anche i volti, è rimasta immutata da quasi trent'anni.