Giudice Sportivo, Eccellenza. I provvedimenti settimanani, il Campomorone perde Fassone per quattro turni

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 14/9/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 CAMPOMORONE SANT OLCESE
Per la condotta dei propri tesserati che a fine gara partecipavano ad una rissa nella zona degli spogliatoi con i giocatori avversari e per aver permesso ad un soggetto non presente in distinta ma riconducibile alla società ospitante, di prendervi parte e di colpire alla testa con uno schiaffo un calciatore appartenente alla società ospitata.
Euro 150,00 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Per la condotta dei propri tesserati che a fine gara partecipavano ad una rissa nella zona degli spogliatoi con i giocatori avversari.
Euro 125,00 MOLASSANA BOERO A.S.D.
Per la condotta di un proprio sostenitore il quale si posizionava alle spalle del AA1 rivolgendogli per la totalità della gara espressioni ingiuriose ed irriguardose nonché insultava anche i giocatori di riserva della società avversaria durante il loro riscaldamento.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/9/2025
LA MONICA ALESSIO (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BIANCHETTI AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)
LUPO ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LAGORIO DANIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
SCIACCALUGA GUGLIELMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
LIPANI NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
Al termine della gara, una volta rientrati nel corridoio della zona spogliatoi, si originava una rissa fra i giocatori e fra questi il Signor Fassone veniva alle mani con un avversario, senza provocare conseguenze lesive. Sanzione aggravata per il ruolo di capitano.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
Al termine della gara, una volta rientrati nel corridoio della zona spogliatoi, si originava una rissa fra i giocatori e fra questi il Signor Sciaccaluga veniva alle mani con un avversario, senza provocare conseguenze lesive.
AMMONIZIONE (I INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)
PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
CALCAGNO ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SCALA MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CANCELLARA GABRIEL (CARCARESE)
BATTINI FILIPPO (FEZZANESE)
MANFRONE GIOVANNI (FEZZANESE)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LIPANI SIMONE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
IVALDI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
BOGARIN MARTINEZ IVAN N. (MILLESIMO CALCIO)
CARBONI CHRISTIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
GIGLIO GIUSEPPE (PIETRA LIGURE 1956)
PAVESE ANDREA (PIETRA LIGURE 1956)
SIRIU RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
CAVALLERO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
PEIRANO LORENZO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
DE MATTEI GIOVANNI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
FILIPPINI LORENZO LUIGI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)