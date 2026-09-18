IBF 2026, CBT ITALIA a Misano tra incontri, biciclette e nuove impressioni

Dal 4 al 6 settembre, CBT ITALIA ha partecipato all’International Bike Festival di Misano, tre giornate dedicate al ciclismo, agli incontri e al confronto diretto con appassionati e operatori del settore.

La manifestazione ha rappresentato un’occasione importante per presentare la gamma, raccogliere impressioni e osservare da vicino l’interesse suscitato dai modelli esposti.

Uno sguardo sulla Mystero

Tra i contenuti realizzati durante l’IBF, anche il reel pubblicato da Filippo Galli (@bikefit_fg), professionista specializzato in biomeccanica e preparazione per ciclisti.

Nel video, dopo la visita allo stand CBT ITALIA, Galli si sofferma sulla Mystero, raccontandone alcuni dettagli e gli aspetti che hanno attirato maggiormente la sua attenzione.

Un punto di vista esterno e competente, che aggiunge valore al racconto della presenza CBT ITALIA a Misano.

Guarda il punto di vista di Filippo Galli sulla Mystero

Le biciclette protagoniste

Strada e gravel hanno attirato l’attenzione dei visitatori, che hanno potuto osservare da vicino linee, configurazioni e soluzioni tecniche.

Ospiti d’eccezione

Non sono mancati gli incontri con volti e realtà legate al ciclismo.

Tra gli ospiti, Angelo Furlan, ex professionista, insieme ai rappresentanti delle community Gravel Bike Italia e Gravel Bike Shop, dell’associazione Gli Arditi del Ciclismo, Massimiliano Refi e Alex Capo.

Un momento di confronto tra esperienze diverse, accomunate dalla stessa passione per le due ruote.

La partecipazione all’IBF si è così trasformata in qualcosa di più di una semplice presenza espositiva: un’occasione per incontrare il pubblico, mostrare i prodotti e creare nuovi momenti di condivisione attorno al mondo CBT ITALIA.

Per conoscere nel dettaglio la Mystero e le sue configurazioni, visita il sito www.cbtitalia.com



Tel. 0171/402380

WhatsApp: 339 206 8046

Instagram: cbt.italia

Facebook: Cbt Italia



CBT ITALIA

Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30

(Su appuntamento)