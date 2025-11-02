Calcio. Seconda Categoria. Un rinvio nel girone A, il girone B si allunga fino a domani sera

GIRONE A
Con il rinvio di San Bartolomeo Cervo - Albingaunia Under 21 (in campo mercoledì sera) si riducono a tre le gare pomeridiane.
Gli incontri si disputeranno in tre slot orari diversi.
Apriranno il programma alle 15:00 Real Santo Stefano - Borghetto B.
Alle 17:00 spazio al Vallecrosia contro il Riva Ligure. Chiudono alle 18:00 Sanremo 2000 - Carlin’s Boys.
Riposa la Villanovese.
GIRONE B
Come tradizione gli appuntamenti saranno quasi tutti concentrati in Val Bormida. Prima a Bardineto per il Giusvalla dopo la separazione con mister Cavallaro, mentre si respira aria di derby per Pallare - Mallare.
A pochi chilometri di distanza, sempre alle 14:30 spazio a Plodio - Priamar e Rocchettese - Sassello.
Alle 18:00 il posticipo tra Spotornese e Murialdo. Domani il “monda night” Carcarese Under 21 - Nolese.