Pallanuoto | Grande successo a Loano per il Memorial Piccinini, sul podio Sori, Bogliasco e Rapallo

Si è disputata domenica 27 settembre a Loano la seconda edizione del Memorial Piccinini, torneo di pallanuoto femminile riservato alla categoria Under 16 e organizzato dalla Doria Nuoto 2000 Loano.

Quattro le squadre protagoniste della manifestazione, che si sono affrontate nel corso della giornata dando vita a una serie di incontri dedicati alle giovani atlete.

Al termine del torneo, il primo posto è stato conquistato dal Sori Pool Beach, seguito dal Bogliasco 1951. Terza posizione per il Rapallo, mentre il quarto posto è andato alla Pallanuoto Crema.

Sono stati assegnati anche due riconoscimenti individuali. Il premio come miglior portiere è stato attribuito a Sophie Botto del Sori Pool Beach, mentre Nina Felugo del Rapallo ha chiuso il torneo con il titolo di capocannoniere.

La giornata ha rappresentato anche un'occasione per ricordare Ernesto Piccinini, figura legata alla storia della Doria Nuoto 2000 Loano, attraverso una manifestazione che ha riunito atlete, tecnici, arbitri e organizzatori.

La società loanese ha rivolto un ringraziamento alle quattro squadre partecipanti e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del torneo, rinnovando l'appuntamento alla prossima edizione.