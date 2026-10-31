Pallanuoto | Rari Nantes Savona instancabile, dopo il Kotor battuta anche Roma 16-9

La Rari Nantes Savona espugna Roma e lo fa nel modo più convincente. Nella piscina del Foro Italico i biancorossi hanno battuto il Training Academy Olympic Roma per 16 a 9 nell’incontro valido per la quinta giornata della Regular Season del Campionato di Serie A1 di pallanuoto.

Il valore del successo è amplificato dal calendario: il Savona è sceso in acqua a nemmeno 48 ore dall’impegnativa sfida di Euro Cup contro il Primorac Kotor. Un doppio impegno ravvicinato, con le energie fisiche e mentali spese in campo europeo e in più l’assenza di Rocchi, che non ha però scalfito la solidità della squadra di Alberto Angelini. I savonesi hanno sempre tenuto saldamente in mano la partita, come raccontano i parziali (1-2, 4-6, 2-3, 2-5): vantaggio costruito fin dal primo tempo e ampliato nell’ultimo quarto, chiuso con un 5-2 che ha messo il sigillo sul match.

A fare la differenza è stata la efficacia in superiorità numerica: 9 realizzazioni su 12 occasioni, più tre rigori trasformati, contro il 4 su 13 dei padroni di casa, che hanno anche sprecato un rigore con Dory, parato da Giotta Lucifero a 6'48" dalla fine del primo tempo. Proprio Giotta Lucifero ha difeso la porta biancorossa per i primi tre tempi, lasciando poi spazio a Del Lungo nel quarto.

Prestazione corale in zona gol, con sette marcatori diversi: quattro reti per Occhione (due su rigore), tre ciascuno per Giribaldi e Marini, due a testa per Bruni e Valle, una per Gil Cedò e una per Rossi, su rigore. Per l’Olympic, che ha chiuso in inferiorità dopo l’espulsione definitiva di De Robertis a 4'49" dalla fine, miglior realizzatore Dory con tre reti.

Archiviata la trasferta romana, il Savona guarda subito al prossimo appuntamento europeo. Giovedì 5 novembre, alle ore 20.45, i biancorossi saranno di scena nella piscina di Sabac, in Serbia, contro il VK Sabac Elixir, per la seconda giornata del Girone B del Group Stage dell’Euro Cup 26/27.





TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – RARI NANTES SAVONA 9 – 16

Parziali (1 – 2) (4 – 6) (2 – 3) (2 – 5)



TABELLINO

Formazioni

TRAINING OLYMPIC ROMA: Roscioli, Ballarini, Dory 3 Barigelli, Casanova 1, Grossi 1, Tomasovic, Nenni, Mirarchi, De Robertis 1, Tartaro, Patti 1, Marella, Vitale 1, Auletta 1.

Allenatore Mario Fiorillo.



RARI NANTES SAVONA: Del Lungo, . / . , Gil Cedò 1, Cora, Occhione 4 (di cui 2 su rigore), Giribaldi 3, Gullotta, Bruni 2, Condemi, Castro Fernandez, Valle 2, Marini 3, Giotta Lucifero, Rossi 1 (su rigore).

Allenatore: Alberto Angelini.



Arbitri: Francesco Romolini di Sesto Fiorentino e Antonio Torneo di Siracusa.

Delegato Fin : Roberto Verde di Cassino.

Superiorità numeriche:



TRAINING OLYMPIC ROMA: 4 / 13 + 1 rigore non realizzato.

RARI NANTES SAVONA: 9 / 12 + 3 rigori realizzati.



Note:

Usciti per 3 falli: A 6'11” dalla fine del 3° tempo Gullotta (Savona);

Nel Savona in porta Luciano Giotta Lucifero nel 1°, 2° e 3° tempo, Marco Del Lungo nel 4° tempo.

A 6'48” dalla fine del 1° tempo Dory (Olympic) ha sbagliato un rigore (parato da Giotta Lucifero).

A 4'49” dalla fine del 4° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione De Robertis (Olympic) art. 10.6.