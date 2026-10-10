Savona Rugby | weekend in campo per Under 14 e Under 12

Mentre le formazioni seniores si avvicinano all'inizio dei rispettivi campionati, il fine settimana del rugby ligure è dedicato alle categorie giovanili. Tra gli appuntamenti in programma, il Savona Rugby sarà impegnato con le proprie Under 14 e Under 12, attese da due giornate di attività tra Genova e Cogoleto.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 15.30 allo stadio Carlini-Bollesan di Genova, dove l'Under 14 biancorossa affronterà il CUS Genova 1. Alla stessa ora, al campo Pieroni di La Spezia, si svolgerà il confronto tra RFC Spezia, Pro Recco e Province dell'Ovest.

Impegno pomeridiano anche per l'Under 12, protagonista di un raggruppamento sabato alle 14.30 al campo Calcagno di Cogoleto. Insieme al Savona parteciperanno Vespe Cogoleto, Amatori Genova, CUS Genova, Rugby Fun e Superba.

Il programma del fine settimana coinvolgerà anche le altre realtà del movimento regionale. L'Under 18 del CUS Genova esordirà nel girone nazionale domenica 11 ottobre alle 12.30 contro il Rugby Parma, mentre proseguiranno le qualificazioni Under 16 per l'accesso al girone élite del Nord-Ovest, con le sfide CUS Genova-Vespe Cogoleto e Sanremo-Province dell'Ovest.

Spazio infine al rugby femminile, con l'attività a sette riservata alle categorie Under 14, Under 16 e Under 18, in programma sabato pomeriggio al campo Comunale di Sanremo.