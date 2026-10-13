Motori | Lara e Giulia Canepaccio vincono il Trofeo monomarca Beta Italia 2026

Le sorelle albenganesi Lara e Giulia Canepaccio conquistano il Trofeo monomarca Beta Italia 2026, imponendosi nelle rispettive categorie al termine della competizione disputata a Montevarchi.

Lara Canepaccio ha ottenuto il primo posto nella categoria Femminile Open, mentre la sorella Giulia ha vinto nella categoria MiniTrial Entry, confermando entrambe le proprie capacità in una disciplina che richiede tecnica, equilibrio, concentrazione e determinazione.

Un nuovo importante risultato per le due giovani piloti, che continuano a distinguersi nel panorama nazionale del trial e a portare il nome di Albenga ai vertici di questa specialità motociclistica. Un successo che assume un significato particolare alla luce del percorso sportivo delle due sorelle: Giulia aveva conquistato il titolo italiano di MiniTrial nel 2025, mentre Lara si è laureata Campionessa Italiana di MiniTrial Entry nel 2026, al termine di una stagione da protagonista.

Entrambe tesserate con il Motoclub Fiamme Oro, Lara e Giulia rappresentano un esempio di passione sportiva e impegno, raccogliendo risultati importanti in un'attività che richiede allenamento costante e grande abilità tecnica.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Albenga rivolgo a Lara e Giulia le più sincere congratulazioni per questo nuovo e prestigioso risultato. Vedere due giovani atlete della nostra città conquistare entrambe il primo posto in una competizione nazionale, ciascuna nella propria categoria, è motivo di grande orgoglio. I loro successi sono il frutto della passione, della dedizione e della determinazione con cui affrontano il proprio percorso sportivo. A loro vanno i nostri complimenti e l’augurio di continuare a raggiungere traguardi importanti, portando con orgoglio il nome di Albenga nelle competizioni future”.



