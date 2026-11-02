Motori | Giro dei Monti Savonesi Storico: dal 6 all’8 novembre sospese alcune disposizioni sulla sosta ad Albenga

In occasione dell’8° Giro dei Monti Savonesi Storico, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre, il Comune di Albenga ha disposto alcune agevolazioni temporanee per facilitare la sosta e limitare i disagi per cittadini e residenti.

Da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026 compresi, i parcheggi normalmente a pagamento saranno gratuiti. Nello stesso periodo sarà inoltre sospeso il divieto di sosta nelle aree interessate dallo spazzamento meccanizzato delle strade. Questo significa che non sarà necessario spostare la propria auto per consentire le operazioni di spazzamento stradale nelle aree interessate dal provvedimento.

Le misure sono state adottate in considerazione delle modifiche temporanee alla viabilità previste per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Infinity, con partenza e arrivo ad Albenga.

Si invita comunque la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali limitazioni alla circolazione previste lungo le strade interessate dalla manifestazione.