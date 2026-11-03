Motori | Arriva il debutto nei rally storici per Davide Craviotto all’8° Giro dei Monti Savonesi

C’è sempre una prima volta. Anche nei rally. Il suo debutto negli storici Davide Craviotto l’ha atteso circa quattro anni,dopo ben trentadue stagioni agonistiche trascorse al volante di auto moderne. Il pilota genovese coronerà il suo sogno sabato e domenica prossimi ad Albenga nell’8° Giro dei Monti Savonesi, dove sarà in gara con una Peugeot 309 16V Gruppo A – una vettura ex Italtecnica che gli sarà messa a disposizione dal Team Warm Up Competition – e, stante l’indisponibilità del fido “naviga” Fabrizio Piccinini, con l’esperto Alessandro Pozzi alle note.

«È tutto nuovo – osserva il portacolori della New Racing for Genova – dalle impostazioni di guida al cambio, dal “naviga” alla vettura, consigliatami da Roberto Gallarato, ed il cui abitacolo conoscerò solo sabato mattina. Ma va bene così: faremo quello che potremo, personalmente sono contento di essere riuscito ad avvicinarmi al mondo dei rally storici e, per l’occasione, voglio solo divertirmi. Ripasserò, dopo una trentina di anni sullo Scravaion, e già questa sarà una bella emozione perché quella è una prova speciale che ti resta dentro per sempre».