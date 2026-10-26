Motori | Attenzione ad Albenga, cambia la viabilità in vista dell'8° Giro dei Monti Savonesi Storico

Albenga si prepara ad accogliere l’8° Giro dei Monti Savonesi Storico, manifestazione organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Infinity, in programma sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, con partenza e arrivo nella Città delle Torri e un percorso che si svilupperà sulle alture della provincia di Savona.

Per consentire lo svolgimento della competizione in condizioni di sicurezza, è stata disposta una modifica temporanea della disciplina della circolazione e della sosta in diverse aree della città, con provvedimenti che entreranno in vigore a partire da giovedì 5 novembre e resteranno attivi, a seconda delle zone interessate, fino al termine della manifestazione e al completo sgombero delle aree.



Le principali modifiche alla viabilità:

Dalle ore 12 di venerdì 6 novembre fino alle ore 24 di domenica 8 novembre, salvo conclusione anticipata della manifestazione e completamento delle operazioni di sgombero, saranno istituiti divieti di sosta e, in alcuni tratti, di transito nelle seguenti vie:

Via Trento, nel tratto a levante, lato mare, dell’intersezione con via Gian Maria Oddo: divieto di sosta.

Lungocenta Croce Bianca, per circa 150 metri a monte dell’intersezione con via XXV Aprile: divieto di transito e di sosta.

Via XXV Aprile, nel tratto a ponente dell’intersezione con via degli Orti: divieto di transito e di sosta.

Via Deportati Albenganesi: divieto di transito e di sosta.

Lungomare Cristoforo Colombo, nel tratto a ponente dell’intersezione con via Vespucci: divieto di transito e di sosta.

Piazza del Popolo, nel tratto a ponente dell’intersezione con via Roma: divieto di sosta.





Sono inoltre previste modifiche alla circolazione in via degli Orti, via Nazario Sauro e via Vespucci, con obblighi di svolta alle rispettive intersezioni, e l’installazione di segnaletica di strada senza uscita in corrispondenza degli accessi a via Venezia e al lungomare Cristoforo Colombo.



Ulteriori provvedimenti nelle giornate della manifestazione

Dalle ore 20 di venerdì 6 novembre alle ore 7 di sabato 7 novembre sarà istituito il divieto di sosta nel tratto di viale Martiri della Libertà a monte dell’intersezione con via Don Isola. Dalle ore 7 di sabato 7 novembre fino alle ore 24 di domenica 8 novembre, nello stesso tratto saranno in vigore anche il divieto di transito e ulteriori modifiche alla circolazione nelle aree limitrofe, con deviazioni e obblighi di direzione alle intersezioni con piazza del Popolo, via Genova, via Trieste e via dei Mille.

Dalle ore 20 di venerdì 6 novembre alle ore 14 di sabato 7 novembre, o fino al completamento dello sgombero delle aree, sarà inoltre interdetta alla circolazione e alla sosta l’area di piazza Corridoni compresa tra il caseggiato prospiciente via Firenze, via Nazario Sauro e la massicciata ferroviaria.



Per consentire le operazioni connesse alla manifestazione, sono previste anche le seguenti misure:

Via Mameli: divieto di sosta nel tratto a monte, per circa 20 metri in corrispondenza dell’attività Sommariva, dalle ore 17 alle ore 21 di giovedì 5 novembre e dalle ore 7 alle ore 12 di venerdì 6 novembre.

Via XXV Aprile: divieto di sosta per circa 50 metri a levante dell’intersezione con via degli Orti, dalle ore 16 di sabato 7 novembre alle ore 15 di domenica 8 novembre.

Piazza del Popolo: dalle ore 7 di sabato 7 novembre alle ore 24 di domenica 8 novembre, divieto di sosta e di transito nel tratto a levante dell’intersezione con via Roma.

Viale Martiri della Libertà e viabilità limitrofa: saranno introdotti specifici obblighi di direzione e modifiche alla circolazione per garantire la gestione dei flussi veicolari durante la competizione.



Le modifiche previste per domenica 8 novembre

Nella giornata conclusiva della manifestazione, dalle ore 12 alle ore 20, salvo il completamento anticipato delle operazioni, saranno adottate ulteriori disposizioni:

Via Trento: divieto di sosta sul lato ponente, con esclusione dei veicoli partecipanti alla competizione.

Piazza del Popolo, nel tratto a ponente dell’intersezione con via Roma: divieto di sosta sul lato monte e conseguente traslazione della corsia di marcia sul lato interessato.

Via Dante Alighieri: obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Mameli, con eventuale regolazione del traffico mediante movieri, qualora necessario.





Durante il passaggio dei concorrenti, il transito veicolare in piazza del Popolo potrà essere temporaneamente interdetto dagli addetti dell’organizzazione.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a non lasciare i veicoli in sosta nelle aree interessate dai divieti.

È prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata, con addebito ai proprietari delle spese di trasporto e custodia, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada.



