Trofeo Gian Luigi Corti: 250 giovani pallavolisti in festa al PalaCus. Il grande abbraccio a Giacomo Giretto

Grande successo per l'evento che ha segnato l'apertura ufficiale della stagione giovanile di pallavolo: il 6° Trofeo Gian Luigi Corti. L'appuntamento è andato in scena al PalaCus di Genova Albaro, trasformato in una vera e propria arena di gioco e divertimento per i giovanissimi atleti.

L'evento è stato organizzato dal Comitato Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Stelle nello Sport. Come da tradizione, il Trofeo Corti non è stato solo un momento di sport, ma anche un'importante occasione di solidarietà: tutte le quote di partecipazione delle società iscritte sono state interamente devolute alla Fondazione Gigi Ghirotti con una donazione di 1160 euro.

A impreziosire la giornata c'è stato un ospite d'eccezione: Giacomo Giretto. L'attuale team manager della Nazionale Italiana maschile di volley, vera e propria stella della pallavolo ligure e Campione del Mondo ad Atene 1994 con la leggendaria "Generazione di Fenomeni" forgiata da Julio Velasco, ha portato la sua esperienza e il suo carisma a sostegno dei giovani talenti.

Una partecipazione da record: 39 squadre in campo. I numeri di questa sesta edizione hanno confermato il grandissimo entusiasmo del movimento pallavolistico ligure per la categoria S3. Sono state ben 39 le formazioni in campo in rappresentanza di 21 società liguri: Ardita Juventus, Assarotti, Santa Sabina, Normac AVB, Normac VGP, Pro Recco, CUS Genova, Torriglia Sport, San Marziano, Sant'Antonio, Volleyscrivia, Nuova Oregina, Serteco, Cogovalle, Arquata, La Salle, AGV Campomorone, Colombo, Genova Volley, Volare Volley, Albaro Volley, Virtus Sestri, Celle Varazze.

La Coppa Coni è andata al Cus Genova che ha conquistato una bellissima finale con il Celle Varazze. Terzo posto per l'Assarotti che ha avuto la meglio sulla Normac Vgp. Al di là delle classifiche, è stata per tutti una domenica all'insegna dello sport, dell'amicizia e della beneficenza. Una festa per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, indimenticato giornalista sportivo e storico Vicepresidente nazionale Fipav dal 1980 al 1988, celebrato martedì scorso in Regione Liguria dalla Federvolley in occasione degli 80 anni della pallavolo in Italia, insieme a figure storiche del calibro di Roberto Carmarino, Roberto Scanarotti, Lino Maragliano e Mauro Piccazzo.

Un evento all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Il Trofeo, inserito nel percorso "Energia che accende lo sport" promosso da Stelle nello Sport e Iren luce gas e servizi, è stato riservato alla categoria Under 12 4vs4 misto. Le gare sono state arbitrate da arbitri federali: Giada Chiusamonti, Eleonora Malatesta, Eleonora Virzi, Lisel Exposito, Aurora Di Lanno, Chiara Barone, Beatrice Torlo, Aurora Franzini, Andrea Bertuccioli. Tutti gli atleti e i tecnici hanno ricevuto i gadget firmati Iren luce gas e servizi e la merenda offerta da Panarello. Preziosa, come sempre, l'assistenza medica da parte della Croce Bianca Genovese. Come per tradizione, ha trovato spazio anche la divertentissima "Gara degli Striscioni", che ha messo in palio bellissimi premi per le squadre più creative, tra cui un voucher del valore di 300 euro offerto da Genovarent. Lo striscione più votato è stato quello del Celle Varazze. Premiati anche sul podio quelli di Volare Volley e Agv Campomorone.

«Per il nostro Comitato – ha spiegato la Presidente Tiziana Piano – il futuro passa inevitabilmente dai più giovani. Ed è proprio per dare ulteriore centralità e importanza alle nuove generazioni che da sei anni abbiamo promosso questo evento. È stata un'edizione speciale nell'anno della festa Fipav per gli 80 anni di storia. Ricordare il debutto del 1946 e premiare il talento di oggi significa unire la nostra gloriosa storia all'energia del futuro, continuando a far crescere il volley ligure con la stessa passione di ottant'anni fa. Anche con il Trofeo Gian Luigi Corti che da 6 anni è la grande festa di apertura della stagione dei più piccoli».

«L'obiettivo dell'evento, cresciuto anno dopo anno, è come sempre quello di celebrare i valori più autentici dello sport, in questo caso della pallavolo, sport tanto amato da mio padre», ha sottolineato Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. «Tutti insieme abbiamo contribuito anche alla preziosa missione della Fondazione Gigi Ghirotti e con la presenza di Giacomo Giretto, grande stella dentro e fuori dal campo, abbiamo regalato ai 250 giovani protagonisti un bellissimo messaggio».

Giacomo Giretto, ospite d'onore, è stato premiato con un Oscar delle Stelle nello Sport e ha ricevuto la maglia celebrativa dedicata agli 80 anni della Fipav con l'immagine di due figure storiche, due padri fondatori del volley a Genova: Gian Luigi Corti e Roberto Carmarino.

"Dobbiamo continuare a seminare per far crescere sempre di più il movimento", sottolinea Giretto. "Bello tornare nella mia Liguria e festeggiare con tanti giovani l'amore per la pallavolo. Ho trovato un entusiasmo contagioso. Mi emoziono perché poi mi rivedo anch'io, agli inizi. Le mie figlie hanno giocato l'S3. È bellissimo vedere tutto questo entusiasmo ed è grazie a chi promuove questi eventi bellissimi. Sono momenti preziosi per coinvolgere il più possibile questi giovani, che hanno bisogno dello sport per crescere sani e con dei grandi valori. Di strada – chiude Giretto – la pallavolo ne ha fatta tanta. La Federazione compie 80 anni e tutti noi siamo coinvolti per far sì che si cresca sempre di più il movimento. La cultura della pallavolo fa parte dell'essere italiani".

Ancora una volta l'ospitalità del Cus Genova del presidente Domenico Vitetta è stata impeccabile. Grande lavoro del team coordinato da Sabrina Grassi che, con Maggiolo, Papa, Landini e Parisi, ha trasformato l'impianto universitario allestendo ben 8 campi di gara. Il Comitato Liguria Centro, presieduto da Tiziana Piano, è sceso in campo con Antonio ed Elena Morelli e Carlo Muzzioli alla gestione dei gironi e allo sviluppo gare; Sara Mattiello si è occupata dei social e Marco D'Agostino ha curato il servizio fotografico della giornata. In rappresentanza del Comitato regionale Fipav, il presidente Paolo Bassi ha assistito a tutte le gare partecipando alla premiazione finale.